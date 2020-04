Výživný týždeň VIII. Krátke reakcie na udalosti domácej politickej i spoločenskej scény, ktoré sa odohrali v nedávnej dobe. Dnes s podtitutom: Príhody (ne)jedného poslanca

Hokejovému klubu HC 05 Banská Bystrica úradníci odobrali titul. Ten Bystrica získala po predčasnom ukončení súťaže. Úradníckym rozhodnutím.

V utorok 30.3. sa svojej funkcie vzdalo 19 sudcov. Abdikáciu z funkcií doručili prezidentke SR. Očista justície tak naďalej pokračuje. Prekvapujúco, samoočisťovacím procesom.

NAKA pokračovala v akcii s krycím názvom Dobytkár. V rámci nej prebehlo zadržanie osôb, jednou z nich bol bývalý výkonný riaditeľ PPA Ľubomír Partika, ktorého zadržali v jeho luxusnej vile v Rusovciach.

Rovnaká policajná organizácia zadržala aj známeho trubiroha Rudolfa V., ktorý pred pár mesiacmi dostal súdne nariadenie nezverejňovať hovadiny na sociálnych sieťach. Ďalšie zadržanie je výsledkom jeho voľného vzťahu k tomuto nariadeniu.

Záblesky z minulosti

Spoločnosť Bratislava Trade Center, ktorú zakladali bývalí ministri Ján Počiatek a Robert Kaliňák si polepšila o 3 milióny eur, keď predala budovu v bratislavskom Ružinove. Novým majiteľom sa stal bývalý sudca Pavel Bagin. Ten zase v minulosti poskytol 40% zľavu na byt pre Štefana H. Späť k budove, ktorá sa stala majetkom firmy Pavla Bagina. Kedysi bola sídlom kedysi inej známej firmy. Kovošrotu.

Karanténne zariadenie v Gabčíkove prevádzkuje Ján Culka, ktorý je hlavou občianskeho združenia Komplexná centrálna záchranná služba. Toto OZ dostávalo za minulých vlád štedré štátne dotácie. Culka je okrem toho aj rytierom cyperského rádu. Medzi jeho rytierských parťákov patria Kaliňák, Tibor Gašpar, Béla Bugár či Mikuláš Vareha. Až to nakoniec vyzerá ako iný spolok.

Deň pred voľbami podpísal šéf Pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraj Kožuch dotačnú zmluvu na dva milióny eur. Pre podnikateľov odsúdených za daňové podvody. Aj preto - no nielen - Juraj Kožuch už nie je šéfom PPA. Z Pôdohospodárskej platobnej agentúry však neodišiel nadobro, stal sa šéfom sekcie priamych platieb.

Ústavný súd zamietol sťažnosť Štefana H. týkajúcu sa prezidentských volieb. Zase nie je víťaz.

Príhody (ne)jedného poslanca

Poslanec R.F. bude mať v novom volebnom období novú poslaneckú asistentku. Stala sa ňou sekretárka z centrály Smeru Katarína Vidovičová. Jej mzda bude necelých tritisíc eur. No možno sa dlho na tejto pozícii nezdrží. Záleží od toho, ako dlho bude poslancovať jej šéf.

Rovnaký poslanec žiadal o prednostné parkovacie miesto pre vedenie NR SR. Jeho žiadosť bola zamietnutá a napríklad taký Richard Raši o tom nič nevie.

Do tretice udalosť s totožným poslancom. Od polnoci z pondelka na utorok prišiel o štátnu ochranku, ktorú užíval dlhé roky. V mnohých domácnostiach asi prišli o zásobu bublinkových nápojov. Ak môžem do toho vstúpiť, odporúčam bublinky ešte ušetriť na vhodnejšiu príležitosť.

Richard Raši upozornil na možné šírenie nákazy pri hromadnom podpise koaličnej zmluvy. Poslanec Smeru si všimol, že vládni politici nemali rukavice a zmluvu podpisovali jedným perom.

Nasledujúci príspevok sa stáva už pravidelným príspevkom v týždňových zhrnutiach. Jakobín a vodca fašistov ani po tretí raz neuspeli vo voľbe na šéfov parlamentných výborov. Skúsia to opäť o týždeň?

Medzitým im prešiel cez rozum poslanec Ondrej Dostál. Deň po treťom pokuse o zvolenie kontaminovanej dvojice do čela výborov, sa nechal Ondrej Dostál zvoliť za dočasného šéfa Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, zvolal prvú schôdzu. Na nej zvolili dvoch podpredsedov. Podpredsedníčku Vladimíru Marcinkovú (Za ľudí) a podpredsedu Petra Polláka (Oľano). Dostál následne poveril Vladimíru Marcinkovú vedením výboru a po týchto úkonoch sa vzdá predsedníckeho postu. Istý automat na názory na svojom profile tvrdí, že ani veľmi nechce byť šéfom daného výboru - čo sa nevylučuje s tým, že bude znova kandidovať - lebo ani poriadne príplatky za to nie sú.

Iné

Ministerstvo kultúry schválilo po voľbách podporu z eurofondov pre 280 projektov. V celkovej hodnote 42 690 000 eur. Peniaze získali, podľa osvedčeného vzoru, aj firmy, ktoré s danou oblasťou nemajú veľa (nič) spoločné. V tomto prípade s kultúrou. A preto boli eurofondy odklepnuté aj neaktívnym firmám, programátorom, či dokonca podnikateľským subjektom, ktoré sa venujú príprave podkladov, a radia iným firmám, ako získať eurofondy. Ministerka Ľubica Lašáková sa tak pri svojom odchode zapísala do pamäti viac, ako sa jej to podarilo za dva roky vo funkcii. Čižmy nerátame.

Nemecký magazín Der Spiegel prišiel so zistením, že atentátnik, ktorý v nemeckom meste Hanau vo februári zastrelil deväť ľudí, bol trénovaný súkromnou bezpečnostnou (hrozbou) službou na Slovensku. Neviete náhodou čomu sa v poslednom čase venuje SIS?

Zistiť by to mohol napríklad taký Boris Kollár. Ten si bol na Slavíne pripomenúť 75. výročie oslobodenia Bratislavy a popritom sa odfotil s ruskými provokatérmi Nočnými vlkmi. Kapitán medzičasom v Revúcej otvára desiate balenie hygienických vreckoviek, no pre štát je dôležitejšie poznanie, že človek Borisa Kollára by mal riadiť SIS. Možnože sa Kollárov človek pozrie aj na fungovanie rôznych polovojenských jednotiek, ktoré nám po krajine veselo pobehujú. Záleží však, pod akým uhlom sa na to pozrie.

Dobrá správa týždňa

EÚ schválila presunutie nevyčerpaných dotácií na účely spojené s následkami koronakrízy. Nevyčerpané financie vláda môže v aktuálnej krízovej situácii rýchlo a flexibilne nasmerovať tam, kde to naši ľudia a firmy najviac potrebujú,“ povedala vicepremiérka Veronika Remišová.