Výživný týždeň VII. Krátke reakcie na udalosti domácej politickej i spoločenskej scény, ktoré sa odohrali v nedávnej dobe. Dnes s podtitutom: Zlosyn, kapitán a zástup špekulantov

Riaditeľ Vojenského spravodajstva Ján Balciar končí. Funkcie sa vzdal na vlastnú žiadosť. Ak by sme išli špekulovať, tak pravdepodobne sa začne venovať realítám, keďže sa mu v súkromí v tejto oblasti nevídane darilo.

Vicepremiérka Veronika Remišová uviedla, že Slovensko má zatiaľ nezazmluvnené eurofondy v sume 4 miliardy eur. Snahou je čo najviac z tejto sumy presunúť na riešenie aktuálnej krízy, pomôcť podnikom a zachrániť tisíce pracovných miest.

Päť členov Súdnej rady Slovenskej republiky sa vzdalo svojej funkcie, vzhľadom na to, že nemali dôveru vlády ani novej ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí).

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (Oľano) odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy SR Mariana Staníka. Nástupcom sa stal Matej Vigoda.

Na ministerstve obrany skončil generálny tajomník Ján Hoľko, ktorý zoznámil talianskeho mafiána s tajomníkom Bezpečnostnej rady SR. A ten taliansky mafián poskytol svoju frajerku Máriu tomu tajomníkovi. No a neskôr, tajomník posunul tú istú Máriu k bývalému premiérovi.

Špekulanti

Nominanti - špekulanti zo strany Sns vo vedení nitrianskeho Agrokomplexu pred svojím odchodom vybielili účet podniku. Dokonca sa im podarilo minúť takmer celý 4-miliónový úver. Najviac sa počas ich šéfovania darilo firme AB - stav, ktorá získala viacero zákaziek. Vedenie podniku tak nechalo prázdnu kasu do časov, kedy sú výstavy na najbližšie mesiace zrušené.

Jakobín a vodca fašistov sa po minulotýždňovom neúspechu v parlamente nevzdávali a opäť kandidovali na šéfov výborov. Ani jeden neprešiel. Podľa ich vyjadrení to ale nie je dôvod na kapituláciu a budú sa o tie isté posty uchádzať do tretice. No predstavte si to, poslanec jakobín ako šéf ľudskoprávneho výboru. Ak ste tak urobili, hlboko sa ospravedlňujem za vzniknuté žalúdočné problémy.

Vláda oznámila veľký súbor opatrení. Jedno z nich predstavuje aj vytipovanie a následne vyškolenie sanitárov z radu vojakov. Otázka do pléna, týka sa to aj kapitánov v zálohe?

Vláda odvolala Kajetána Kičuru z pozície šéfa SŠHR. Následne išiel vypovedať na NAKA. Podľa neoverených informácií nechápe, kde sa stala chyba.

Štefan Mlynarčík, člen sledovacieho komanda, ktoré malo za úlohu sledovať Jána Kuciaka, v polícii asi skončí. Je až neuveriteľné, že neskončil doteraz.

Parlament schválil procedurálny návrh poslanca Štefana Kuffu, aby vystúpenie poslancov v rozprave netrvalo viac ako 2 minúty. Hoci je to v rozpore so zákonom. Čo má tento chlapík za lubom?

Starostlivý kapitán

Spomeniete si v zhluku všetkých káuz a informácií na zadržanie riaditeľa Tiposu a okolnosti tohto prípadu? Vyšetrovanie sa týka aj poradcu bývalého riaditeľa, ktorý zarábal tisíce eur mesačne a vo firme "pracoval" dva a pol roka. Akurát nikto ho nikdy nevidel a ani nevedeli čo je náplňou jeho práce. Znie to takmer ako vysnívaný džob. Ak chcete vedieť ako sa k takémuto miestu dostať, je potrebné mať dobrého známeho. Napríklad kapitána Andreja, o ktorom poradca Milan Čuba tvrdí, že to on mu odporučil prácu v Tipose.

Kapitán sa postará nielen o svojich známych, ale aj o svoju rodinu. Ešte v roku 2018 kúpil pre svojho syna, oslavujúceho čerstvých 18, byt v Bratislave v hodnote cca 260 000 eur. Bez hypotéky. Ak chceme byť aj my starostliví, tak na mieste je zamyslenie sa, či to kapitán po skončení politickej kariéry finančne zvládne. Po neúnavnej štvorročnej PR kampani visí nad záujmom o jeho právnické služby veľký otáznik.

Kičurovi sa darilo aj v minulosti. Nákup zdravotníckych pomôcok v čase pandémie nie je ojedinelým okamihom, ktorý sa prelína s ekonomickým úspechom tohto priateľa Roberta F. V čase, keď si Kičurov otec kupoval v Bratislave veľký byt, podpisoval jeho syn ako šéf SŠHR veľkú zmluvu na štyri roky v sume 5 miliónov eur s sbskou Bonul. V roku 2018, kedy daná zmluva skončila, prebiehala nová súťaž (tentokrát 11,7 milióna eur na rovnaké obdobie 4 rokov) pribudla mladému, vtedy 18-ročnému Kičurovi jeho prvá nehnuteľnosť. Rekreačná chata na Devíne. Svoju zbierku nehnuteľností si vylepšil nedávno kúpou dvoch bytov v centre Bratislavy. A to všetko bez hypotéky. Ten chalan je postrach bankárov.

Aha, ďalší špekulanti!

Vláda a následne parlament schválili sledovanie mobilných telefónov za účelom stopovania nakazených jednotlivcov. Čo by mohlo v počiatočných fázach - od prvého prípadu by to bolo maximlne efektívne, len tak do budúcnosti - pomôcť identifikovať osoby, ktoré sa nachádzali v blízkosti infikovaného a mohli s ním prísť do kontaktu. Kritici najviac vypichovali sledovanie komunikácie a zasahovanie do súkromia občanov. To však zástupcovia vlády popreli a ani návrh zákona s tým nepočíta. Najhlasnejším kritikom sa stal jeden veľmi zúrivý opozičný poslanec. Má obavy o súkromie bežných občanov. Veď čo sa má štát starať do toho, kto s kým kolu pije!

Milan Střelec je pán, ktorý si v januári založil firmu A-testing v rodinnom dome, v marci podpísal so Správou štátnych hmotných rezerv obchod za 13 miliónov eur a následne prišiel o práce v inej firme, v ktorej zamlčal uzavretý obchod so štátom. Zhodou okolností aj firma VWR, v ktorej Střelec pracoval, sa zaoberala predajom zdravotníckych pomôcok. A Střelec údajne zo začiatku aj rokoval v mene tejto firmy, no situácia sa skomplikovala a nakoniec ten obchod so štátom zobral na vlastné tričko cez svoju jednoosobovú firmu. Šikovný manažér karpatského typu.

Nedávno sme na tomto miesto spomínali najscestovanejšieho Slováka, a dnes bude reč o ďalšom cestovateľovi. Výnimočnosť tohto muža spočíva v tom, že je cestovateľ v čase. Prišiel, od oka, asi tak zo 14. storočia. Na verejnosti používa meno Štefan Kuffa a aktuálne sa stal aj poslancom parlamentu. V čase súčasnej krízy tak prišiel s návrhom, aby sme v našich kostoloch mali viac omší a okrem toho vie aj to, kto za celú túto pandémiu môže. Predsa ľudia, ktorým sa páčia jedinci toho istého pohlavia.