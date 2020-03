Výživný týždeň VI. Krátke reakcie na udalosti domácej politickej i spoločenskej scény, ktoré sa odohrali v nedávnej dobe. Dnes s podtitutom: Nový parlament a pár odporúčaní.

Peter Tóth svedčil o tom, že Bödör s Ficom, Kaliňákom a niekoľkými ďalšími "výtečníkmi" riadili tento štát z Hiltonu.

Ľudia zatajujú pozitívnu cestovateľskú anamnézu. Zdravotnícke tímy i celé oddelenia nemocníc sa tak dostávajú do karantén.

Andrej Kiska sa vzdal svojho poslaneckého mandátu

​Sudkyňa Gabriela Buľabašová, ktorá bola minulý týždeň medzi zadržanými, no Ústavný súd nedal súhlas na jej väzobné stíhanie, v minulosti prišla o 430 00 eur zo svojej bezpečnostnej schránky. Malo to byť dedičstvo po otcovi. No v majetkovom priznaní tento údaj záhadné chýba. Tá istá sudkyňa dostala od opičky Moniky Jankovskej kyticu a parfém. Ach, tie krásne kolegiálne vzťahy.

Spoločnosť Eset prostredníctvom Nadácie Eset zriadila Fond na podporu účinnej diagnostiky a prevencie ochorenia Covid-19. Na začiatok do neho vložila 300 000 eur, pričom sumu môže neskôr, podľa potreby, navýšiť. Podľa neoficiálnych zdrojov sa teraz čakajú vysoké príspevky od firiem Širokého, Výboha, Brhela, Poóra, Haščáka a iných. Nie, robím si srandu. Nečaká sa to.

Nový parlament

Istý R.F. bude na pretrase v blízkej budúcnosti. Nové vedenie ministerstva vnútra bude prehodnocovať opodstatnenie ochranky, ktorú predseda Smeru využíva už vyše 5000 dní.

Andrej Danko vítal nových i staronových poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Čo bolo pre iných privítanie, pre neho bolo rozlúčkou. A je pekné vedieť, že nesklamal. Pravú ruku v rukavici podával všetkým 150 ľuďom a druhou, bez rukavice, tlieskal. Dôstojná rozlúčka jedného kapitána. Ostanú už len spomienky.

Jeho nástupcom sa stáva....Boris Kollár.

Nový parlament si navyše poradil aj s pomäteným trubirohom, ktorý chcel šéfovať ľudskoprávnemu výboru (haha) a ukázal mu, kde je jeho miesto. Podobne sa vysporiadal aj s obvineným predsedom jednej zbytočnej strany.

Rovnakú konzistentnosť si neudržal pri inom zástupcovi tejto strany, ktorého poverili šéfovaním iného výboru.

Odporúčania

R.F. v roku 2008 hovoril, že ten kto vládne trebárs 4 alebo 8 rokov a ľudia mu následne už nedajú dôveru v ďalších voľbách, by nemal z opozičných lavíc vykrikovať a kritizovať, ale pobrať sa preč. V piatok 20. marca 2020 na ustanovujúcej schôdzi nového parlamentu ten istý R.F. ako jediný vykrikoval a kritizoval nastupujúcu vládu. Ale asi vieme, kde je ukrytá finta. R.F. tu totiž vládol viac ako 12 rokov. A on vtedy hovoril len o štvorročnom až osemročnom vládnutí.

Monika Jankovská zostáva vo väzbe. Odporúčame trpezlivosť, a snáď sa dočká aj kamarátov a kamarátiek, aby jej nebolo smutno.

Richard Raši v Sobotných dialógoch odporučil, aby v Transparency International namiesto kontroly vládnych zmlúv radšej šili rúška. Rovnaké odporúčanie patrí aj Rade pre rozpočtovú zodpovednosť.

Dôchodca z Prievidze, pán Štefan Vavro, mal darovať strane Vlasť 100 000 eur na predvolebnú kampaň. O svojom darcovstve sa dozvedel z televíznych novín. Krajský koordinátor strany o tom nič nevedel a meno mu tiež nič nehovorilo. Lebo je len ko-or-di-ná-tor. Strane, ktorá chcela robiť poriadok, odporúčame urobiť si poriadok.

Nový premiér Igor Matovič v nedeľu navštívil Správu štátnych hmotných rezerv a po tejto kontrole sa rozhodol odvolať Kajetána Kičuru. Posledné odporúčanie teda smeruje k silovým zložkám. Kičura by mal v prvom kole dostať padák, no aby si nepoudieral kolená, mali by ho okamžite zachytiť policajti a venovať mu po nejaký čas hýčkanie a opateru. A asi by mu prospel aj pobyt v Leopoldove.