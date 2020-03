Výživný týždeň V. Krátke reakcie na udalosti domácej politickej i spoločenskej scény, ktoré sa odohrali v nedávnej dobe. Dnes s podtitutom: Viera v nesmrteľnosť, hoaxy a pár sudcov v želiezkach

Dáš si víno?

Nový týždeň odštartoval vladyka Milan Chautur, ktorý sa na facebooku vyjadroval ku koronavírusu. Podľa neho je to napomenutie od Boha, a zároveň si nie je istý, či dnešní plocho zmýšľajúci ľudia majú šancu tento zdvihnutý prst pochopiť. Ak si nespomínate, kto je tento cirkevný hodnostár, tak je to človek, ktorý je podozrivý zo sexuálneho zneužívania 6-ročného dievčaťa.

Pravoslávna cirkev pochopila požiadavky Úradu verejného zdravotníctva SR po svojom. Vydala vyhlásenie v ktorom si nemyslí, že by sa veriaci mali nakaziť z bozkávania ikon alebo pitia vína zo spoločného kalicha. Práve naopak, nájdu uzdravenie, i odpustenie svojich hriechov. Jedine, že by nie.

Správanie RKC sa nepáčilo ani bábkovému premiérovi na odchode. Bude musieť prehodnotiť svoje postoj k cirkvi.

Kapitán opúšťa potopenú loď

Kapitán Andrej Danko sa vzdal predsedníckej funkcie v strane SNS. Už mu ostali len funkcie kapitána a plagiátora.

Armádna firma pod vlastníctvom Ministerstva obrany v správe slovenskej národnej straky sa tesne pred voľbami zbavila problémových, zaťažujúcich pozemkov, z ktorých nie je žiadny úžitok. Vo Vysokých Tatrách. Predajná cena daných pozemkov bola podľa odhadov niekoľkonásobne nižšia, ako by sa na danú lokalitu patrilo.

Europoslanec Jaroslav Paška z potopenej lode menom SNS na internete hrdo šíril hoax o zabavení medicínskych ochranných prostriedkov. Neodradila ho ani výzva viacerých ľudí, aby zverejnil zdroj týchto informácií, a svoj text zaváňajúci šírením poplašnej správy označil za "medializáciu". Túto medializáciu následne prebrali vychytené "médiá" ako Zem a vek, a ďalšie stránky, ktoré sa ani nepatrí menovať.

Cestou - necestou

Začalo aj prestupové povolebného obdobie. Prvou veľkou rybou je Jozef Mihál, ktorý opustil neúspešný tím Spolu a vrátil sa do tímu z ktorého už v minulosti odišiel. Kvôli nezhodám s predsedom. Zaujímavým faktom je, že ten istý predseda je stále predsedom.

Podľa mnohých najscestovanejší Slovák a šéf cestovky Bubo Ľuboš Fellner natočil video, v ktorom Slovákom ponúkol návod na to ako sa vyhnúť panike a problémom počas vyčíňania koronavírusu v marci 2020. Podľa neho je to jednoduché, stačí si do prehliadača zadať webovú adresu jeho cestovnej kancelárie, kúpiť si letenku niekde, kde je veľmi teplo a odletieť. Treba ešte podotknúť, že táto ponuka platí hlavne pre elity národa. Na druhý deň zverejnil iné video, v ktorom vysvetľoval ako to vlastne myslel. Zdá sa, že sa to príliš nevydarilo, lebo už za pár hodín boli obidve videá vymazané a na internete svietilo len krátke ospravedlnenie sa všetkým, ktorých sa tie videá dotkli.

Keď chcete stavať v takej pamiatkovej rezervácii, napríklad Špania dolina, nie je to veru jednoduché. Má to svoje pravidlá. Tie, v tomto konkrétnom prípade spočívajú v tom, že podľa plánu nie je možné stavať na miestach, kde v minulosti nestála žiadna stavba. To platí takmer pre všetkých. Obísť pravidlá a získať stavebnú výnimku je však niekedy možné. Napríklad vtedy, keď sa voláte Ľubomír Vážny.

Na stredajšie ráno nebude v dobrom spomínať početná partia sudcov, ktorým prišli zaželať dobré ráno príslušníci Naka a zobrali ich najprv do Nitry a neskôr do Košíc. Ak to má byť poďakovanie za dobre odvedenú prácu, tak opičke sa viac páčila pochvala od predsedu Smeru.

Rodina Petra Marčeka, ešte stále poslanca a ešte stále hanby NR SR, zatiaľ nemôže búrať historickú budovu sladovne v Bratislave. Hoci pamiatkári rozhodli v prospech Marčekovcov, prokurátor toto rozhodnutie považuje za nezákonné a spochybnil ho. A poslanec sa tak snažil. Ešte aj rečnícky pult v parlamente vďaka svojim schopnostiam pomohol obsadiť.

Koronavírus a iné problémy

Prezidentka SR Zuzana Čaputová nevetovala zákon o 13. dôchodkoch. Namiesto toho dala podanie na Ústavný súd, aby preveril oprávnenosť postupu pri prijímaní tohto zákona. Do budúcnosti tak môže vzniknúť pomôcka pre nasledujúcich zákonodarcov. Iste, mohla ukázať aj svaly - možno by to bolo v tejto neistej dobe vhodnejšie riešenie - ale aj tento krok má svoju logiku a opodstatnenie.

Koalícia PS/Spolu tiež podala podnet na Ústavný súd. V ňom žiadajú o preverenie výsledkov parlamentných volieb.

Na Slovensku každým dňom pribúdali nové prípady pacientov nakazených vírusom Covid-19. Slovensko pristúpilo k tejto hrozbe zodpovedne a už od prvých známych prípadov zavádzalo preventívne opatrenia. K téme sa každý deň vyjadroval aj premiér a zároveň minister zdravotníctva Peter Pellegrini. A aj preto sa mu pritrafilo povedať, že vláda zabezpečí ochranné rúška čo najväčšiemu počtu obyvateľov, do sociálnych zariadení, úradov a podobne. O dva dni musel svoje vyjadrenie korigovať. Ľudia by vraj nemali žiť v omyle, že im vláda zabezpečí rúška. Podľa Pellegriniho to bolo tak, že vláda mala dohodnuté rúška na Ukrajine, chystala na ten obchod cca milión eur v keši, ale niekto nás preplatil a rúška nám vyfúkol. Ok, nečakám od vlády, že rozdá rúško do každej schránky, ale očakávam, že nielen rúškami, ale aj inými vhodnými ochrannými pomôckami vybaví aspoň lekárov a iných zamestnancov štátnej správy, ktorí budú pri zvládnutí prísnych opatrení potrební.

Igor Matovič v piatok napísal, že pohár trpezlivosti pretiekol. A potom nám bolo oznámené, že sa podarilo dohodnúť na novom vládnom štvorlístku. V ktorom Richard Sulík nebude zastávať funkciu ministra financií. Nová vláda je už na ceste.

Europoslanec Milan Uhrík sa vyžíva v jednej konkrétnej činnosti. Šírení hoaxov, falošných správ a rôznych nezmyslov. Aj tento víkend využil ne túto nemilú činnosť. Zatiaľ čo sa zvyšok obyvateľov zaujíma o šíriaci sa vírus, on informoval o škandalózne šíriacich sa amerických vojakoch po území našej malej, no krásnej krajiny. A túto správu ilustroval aj obrázkom americkej vojenskej techniky.

Na Slovensku i v Česku sa objavili falošné internetové obchody, ktoré ľuďom ponúkajú rúška. No namiesto predaja rúšok sa špecializujú na získavanie osobných údajov spotrebiteľov.

Syna Moniky Jankovskej zrazilo auto v čase, keď išiel podporiť svoju mamu na súd v Banskej Bystrici. A okrem toho to bolo aj v čase, pre neho povinnej domácej karantény. Mladý Jankovský sa totiž vrátil z lyžovačky v Taliansku.

Jedna slovenská rodina si zavolala záchranku so špeciálnou posádkou v ochranných oblekoch, kvôli údajnému podozreniu na cestovateľskú anamnézu., Rodina si diagnózu vymyslela a príchodzích zdravotníkov si natáčali na mobil a rehotali sa na tom.

Motivácia týždňa

Nebuďte ako vyššie spomínaná rodina.