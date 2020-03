Pár slov k parlamentným voľbám 2020

Krátke zhrnutie výsledkov parlamentných volieb 2020, ktoré priniesli niekoľko prekvapujúcich i niekoľko očakávaných umiestnení politických strán.

Oľano - Nova, KÚ, Zmena zdola - 25,02% pre jednoznačného víťaza volieb. Čo sa ešte pred pár týždňami vôbec nečakalo. Napriek tomu, je to úplne zaslúžený úspech pre Igora Matoviča a jeho hnutie, ktorí sú verejnosťou vnímaní ako najväčší bojovníci proti Smeru a korupcii za posledných 10 rokov. Oľano ukázalo obdivuhodnú marketingovú efektivitu, kedy návštevu Cannes, Cypru a internetovú anketu pretavilo na krásnych 25%. Emócia, ktorá lomcovala obyvateľstvom tejto krajiny bola hnev na oligarchov, Smer a celú minulú vládnu koalíciu. Ľudia si žiadali hon na zločincov v politike a jej pozadí. A jediný Igor Matovič sa dokázal na túto emóciu uveriteľne napojiť, zdvihol palicu a ponúkol sa, že s ňou naloží R.F. po chrbte. V podstate celé Slovensko môže Matovičovi ďakovať, že dokázal priniesť voličom takzvaného antisystému (haha) uveriteľnú ponuku a ponúknuť im zmysluplnejšiu možnosť voľby. Žiadna iná opozičná strana nedokázala týchto voličov osloviť a preto tie % vyzerajú tak, ako vyzerajú. A s veľkou mocou prichádza veľká zodpovednosť. Treba na to myslieť.

Smer-SD - 18,2% je presne o 3,2% viac ako autor pre túto stranu dlhodobo predpovedal. A nad týmito percentami sa netreba ani moc zamýšľať. Smer volia ľudia, ktorí z neho profitujú, alebo takí, ktorím je to úplne jedno čo volia, prípadne ani vlastne nevedia čo volia. Ale užívajú si to a cítia sa dobre.

Sme Rodina - 8,2% a platí to, čo v priebehu kampane. Nič nerobili, nič nepokazili a to im stačilo na tretie miesto vo voľbách. V budúcej vládnej koalícii bude potrebné trošku týchto ľudí usmerniť, a ustrážiť ich ekonomické nápady. Pohnútka - ktorá sa môže zvrhnúť a ktorou disponujú obe najsilnejšie opozičné strany - plniť túžby ľudí na základe ich objednávky, môže i nemusí v budúcnosti zväzovať ruky pri ťažkých, nepopulárnych rozhodnutiach.

ĽSNS - 7,9% pre fašistov je o necelú desatinu % menej ako táto firma získala v roku 2016. Ich kampaň prebiehala tradične hulákaním na námestiach a strašením ľudí umelými problémami. Strane to vynieslo 17 mandátov. Uvidíme, koľko z nich vydrží do konca, niektorí sú totiž v hľadáčiku OČTK. A do parlamentu tradične priniesli rôznych odborníkov. Napríklad ženu zo Zvolena (z tej známej bytovky ovenčenej plagátmi), ktorá spoločne so svojím manželom na internete hľadala pár, alebo jednotlivcov na spoločné intímne radovánky (pričom samozrejme bojujú za tradičnú rodinu), alebo speváka, ktorý na koncerte hajloval. Samozrejmosťou je počítačový expert Mizík.

PS/Spolu - 6,9% Limit pre koalíciu tieto dve strany tesne nepustil do parlamentu. Zhrňme si chyby v 4 bodoch.

1. Spojenie prijateľného Spolu s Progresívnym Slovenskom, a ak sa už spojili nemali ísť formou koalície so 7% limitom pre vstup do parlamentu.

2. Absencia uveriteľnej osobnosti na čele koalície, chýbajúca kapacita typu Zuzany Čaputovej.

3. Bod zlomu - nechutne agresívne strašenie fašizmom a zamorenie verejného priestoru touto témou. (samozrejme časť zodpovednosti nesú aj médiá)

4. Posledný klinec do rakvy zabil Martin Poliačik pod rečníckym pultom v parlamente.

SAS - 6,2% Stranu odborníkov, ako sa sami nazývajú, do parlamentu mierne postrčili odídenci, ktorí v pravý čas vyviedli nedomyslený nezmysel.

Za ľudí - 5,7% Hoci by sa mohlo zdať, že smerácka videoprodukcia je dostatočne priehľadná a človek sa v tom dokáže zorientovať, ukázalo sa to klamlivé. Skôr sa potvrdilo, že občania viac ako na program a odborníkov reagujú na emócie. A emócia posledných dvoch týždňov bola jasná. Andrej Kiska ukradol pozemok a ak mu dovolíte ísť do parlamentu, môže ho ukradnúť aj vám. K šíreniu tejto emócie tentokrát, plnením si informačnej funkcie, prispeli aj seriózne mienkotvorné médiá. Mnoho ľudí si totiž nedokáže dať dokopy informácie a vytvoriť z toho nejakú ucelenú, čo najmenej emóciami skreslenú predstavu o skutočnosti. Autor za tieto posledné dni, kedy so širokým okolím komunikoval o voľbách nestretol jediného človeka, ktorý by uvažoval o voľbe strany Za ľudí. Prečo by som mal voliť pozemkového podvodníka, pýtali sa svorne. Okrem iného treba ešte dodať, že Za ľudí mala veľmi nevýraznú kampaň, nestavila na populizmus, skôr na odbornosť a tá nie je taká sexy.

Pod hranicou 5%

KDH - 4,65% Viditeľná snaha predsedu Alojza Hlinu o modernizáciu tradičnej slovenskej hodnotovej strany skončila u voličov na tejto hranici, pod čiarou vstupu do parlamentu. Ťažko povedať, čo mohli spraviť inak. V strane sa uberali príjemným smerom, záhada chýbajúcich % je skôr v dostupnosti inej, podobnej ponuke.

SNS - 3,16% pre stranu, ktorá nekampaňovala je primeraný zisk, a zároveň je to presne o 0,17% viac ako by si táto strana reálne zaslúžila. Pri menšej náročnosti je to veľmi pekný pohľad. Kapitán sa môže vrátiť k advokátskej praxi. Hádam si niečo ušetril, aby prežil toto obdobie. Alebo môže skúsiť ten stand-up.

Dobrá voľba - 3,06% voličov si myslelo, že je to dobrá voľba. Čo je škoda, no zároveň je dobré, že si to nemyslelo viac voličov.

Vlasť - 2,93% pre stranu, ktorej líder nie je ani sudca, ani pre-zi-dent, ani víťaz volieb a nedostane ani štátny príspevok za voľby je výbornou správou pre spoločnosť.

Most-Híd - 2,05% je zaslúženou odmenou za charakter a tretie vety. S pánom Bohom.