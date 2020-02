Mamojka by si mal dať odchod

Po zverejnených správach s Mariánom Kočnerom by si sudca z Ústavného súdu mal pobaliť veci a vypratať kanceláriu. V ideálnom prípade z vlastného rozhodnutia.

Mojmír Mamojka je sudcom Ústavného súdu od roku 2017 kedy ho do funkcie, spolu s ďalšími dvomi, vymenoval vtedajší prezident Andrej Kiska. Už vtedy bol považovaný za kontroverznú osobu, ešte aj s tieňom podozrenia v oblasti obchodovania s pochybnými právnickými titulmi.

Mojmíra Mamojku spomínal už svedok Peter Tóth, ktorý sa s ním mal stretnúť na žiadosť Maríána Kočnera. Ten mu túto inštrukciu poslal prostredníctvom motáku z väzenia. Mamojka si na toto stretnutie, narozdiel od Tótha, nespomína.

Teraz sa ukázalo, že Mamojka bol v kontakte s Kočnerom aj osobne. Mal v telefónne jeho číslo a tykali si. V roku 2018, keď už Mamojka pracoval na ÚS, ho Kočner touto cestou žiadal o stretnutie, na čo mu Mamojka navrhol termín, kedy bude doma. A bolo to už v čase, keď celé Slovensko vedelo, kto je Marián Kočner, a ešte bol aj podozrivý z objednávky vraždy Jána a Martiny.

Teraz prichádzajú do úvahy dva postupy. Mamojka si pobalí perá, diár a iné kancelárske pomôcky a zamáva Košiciam na rozlúčku. Tejto možnosti ale nenapovedá vyjadrenie Mamojku, ktorý vo svojom konaní nevidí žiadny lapsus. Alebo bude čakať ako dopadne preverovanie skutočností, ktoré iniciuje predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan, a či vyústi v podanie návrhu na disciplinárne konanie. Elegantnejšie riešenie by bola možnosť A.

V tom prípade by aj Peter Pellegrini, vraj premiér, mohol predstúpiť pred mikrofóny a povedať svoje obligátne padni komu padni, alebo len niečo o uvedomelej náture. Lebo presne o tomto hrdo rozprával vtedy, keď L. Sólymos deň po svojom lapsuse odovzdal kľúče od ministra a s pokorou sa porúčal. Ale to nebol člen Smeru.Teraz by Peter Pellegrini mohol tvrdiť, že vidíte, dokonca aj naši bývalí členovia vedia odísť z funkcie. Pozrite, ako si uvedomujú spoločenskú zodpovednosť.

Ak teda Mojmír Mamojka zo svojho postu odíde, či už dobrovoľne, alebo bude k tomu donútený cez zasadnutie pléna Ústavného súdu, tak sa ukazuje istá logika selekcie Andreja Kisku, ktorý svoj vtedajší výber troch nových sudcov dôvodil výberom najhorších zo zlých kandidátov.