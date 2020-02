Výživný týždeň IV. Krátke reakcie na udalosti domácej politickej i spoločenskej scény, ktoré sa odohrali v nedávnej dobe. Dnes s podtitutom: Ochotníci v parlamente

Andrej Kiska diskutoval s Petrom Pellegrinim. Zastupujúci premiér Pellegrini už v polke relácie vyzeral, že si želá, aby odpískali koniec. V rámci diskusie tiež povedal, že prispieva na Dobrého Anjela z čoho môže plynúť zistenie, že to asi nebude taký zlý projekt.

Erik Tomáš ukázal v priamom prenose v diskusnej relácií na Markíze trápnu fotomontáž, ktorej súčasťou bola jeho oponentka v relácii, Lucia Nicholsonová.

Z Threemy vyšli nové informácie týkajúce sa šéfky Úradu na ochranu osobných údajov. Soňa Pötheová, nominantka strany Smer-SD, písala Kočnerovi, že dobre tým novinárom podkúril a ešte aj to, že jeho podoba s Lukeom Perrym (Beverly Hills 90210) je do oči bijúca. A potom chcela ako šéfka tohto úradu vedieť, kto je zdrojom videa, na ktorom sa prokurátor Trnka rozpráva o trestnej činnosti.

Igor Matovič, členovia hnutia Oľano a ďalšie desiatky ľudí zapálili pred Úradom vlády 5000 sviečok.

Ján Slota, bývalý predseda SNS, odporučil nevoliť SNS.

Michal Truban podal trestné oznámenie na Milana Mazureka.

Andrej Kiska povedal, že vie kto stojí za zaslaním videa, ktoré ho má kompromitovať. Zároveň dostal varovanie, že bude zverejnené ďalšie video. A ešte vyzval R.F. na moderovanú diskusiu, ktorá sa mala uskutočniť medzi študentami. A to bol ešte len pondelok.

Schôdza pre ľudí

Zvyšok pracovného týždňa chceli využiť aj našom parlamente, hoci sa to už pred voľbami nepatrí, no oni (Smer a SNS) radi pracujú pre ľudí. A preto sa v utorok stretli v parlamente, aby pre tých ľudí odhlasovali 13. dôchodky, zvýšenie prídavkov na dieťa, zrušili diaľničné nálepky a ešte sa im tam priplietol aj nesúhlas s Istanbulským dohovorom. Z ktorého bol nakoniec súhlas, ale to je už príliš komplikované. Ako to teda prebiehalo?

Poslankyňa ĽSNS Natália Grausová na úvod navrhla, aby sa poslanci pomodlili modlitbu Otčenáš. Zdá sa, že si pani poslankyňa pomýlila budovu. No sme tolerantná spoločnosť a pri tejto pani sme už zvyknutí, veď minule na zdravotníckom výbore navrhla hlasovať o vystúpení z NATO.

Chýbalo niekoľko poslancov Smeru i ĽSNS, a na úvod sa prezentovali aj odídenci z SAS, dnes už členovia Demokratickej strany. Tým sa nazbieral dostatočný počet hlasov na otvorenie schôdze.

Keďže sa schôdzu podarilo otvoriť, ku rečníckemu pultu prišla skupina šiestich poslancov na čele s Miroslavom Beblavým, doniesli tortu na svadbu Fica s Kotlebom a tento pult zablokovali. Mimochodom na nevestu Kotlebu sa čakalo. Mal v tom čase nehodu na diaľnici pri Trnave. A ako dobre vychovaný a ohľaduplný občan vyšiel von so svojim kolegom a natočili video, kde vodiča druhého auta označili za magora, ktorý nevie jazdiť a zavesili to na sociálnu sieť.

Všetci chceli počuť, čo svojim krokom sledovala partia okolo Galka, Rajtára a Blahovej a tá vysvetľovala, a vysvetľovala, no veľmi logiku to veľmi nedávalo. A každé ďalšie vyjadrenie bolo horšie ako to predchádzajúce. Do toho ich ešte predseda DS verejne vyzval na odchod zo strany. Skupinu poslancov v tom čase okamžite zmietla vlna tsunami, ktorá sa valila zo zvyšného opozičného tábora, z médií a internetu. Oni pritom stále niečo doplňovali a stále to nedávalo príliš zmysel. No a na konci týždňa, keď už to trochu dávalo zmysel, tak už nepočúval nik.

Beblavého rebeli ostali blokovať rečnícky pult, predseda NR SR bol z nich zúfalý a schôdzu odložil na ďalší deň. Rebeli ostali spať v parlamente a na druhý deň bol predseda opäť zúfalý, lebo sa tam jedli horalky a sušili ponožky. Schôdzu preložil na štvrtok s tým, že dovtedy vymyslí spôsob, ako rebelom prejsť cez rozum.

No blokádu vyriešil nakoniec iný, nečakaný fiškús. Odvahu na zabratie rečníckeho pultu nabral expert na Ukrajinu a milovník konšpirácií Peter Marček. Posmelený na tento čin bol aj kvôli tomu, že ovláda karate.

Hlasovať o návrhoch sa aj tak nestihlo a preto to odložili na piatok. A čuduj sa svete, v piatok nebolo v parlamente dostatok ľudí, ktorí by to odhlasovali. Niektorí poslanci Smeru sa totiž išli radšej opaľovať do teplých krajín, ako by mali rozhodovať o nejakých dôchodkoch. Na koniec príbehu sa patrí poznamenať - ak sa na to zabudlo -, že to Smer bol ten, ktorý prišiel s týmto návrhom. Od roku 2010 asi nestíhali, alebo čo.

Rôzne udalosti rôznej dôležitosti

Sudca Ústavného súdu Mojmír Mamojka bol predsa len v kontakte s Mariánom Kočnerom. Aj keď si na to nedávno nevedel spomenúť. Ešteže mu to pripomenuli nahrávky. Z tohto miesta chcem len pripomenúť, že by bolo vkusné, keby teraz zo svojho postu odstúpil sám.

Google stopol niektoré videá Smeru v ktorých používajú klamstvá.

R.F. skritizoval Bélu Bugára, ktorý sa podľa neho 30 rokov pretŕča v parlamente a nie je z neho úžitok. Béla Bugár si zas myslí, že predseda Smeru je unavený.

Rozhlasy v niektorých dedinách na Orave nástojčivým hlasom Anny Záborskej varujú pred Istanbulským dohovorom, homosexuálmi, vyzývajú voliť správnu kresťanskú voľbu a tak podobne.

Štefan Harabin vie rozpoznať migranta v električke.

Kapitán Andrej Danko prišiel s nápadom, aby ľudia v jeho ankete odhlasovali či vlastne chcú zrušiť tie diaľničné známky, alebo ako to je. V nedeľu bolo skóre cca 17000:1500 v prospech zachovania diaľničných známok. Pričom množstvo hlasov z tých 1500 nieslo mená zahraničných ľudí z Ázie či Ameriky. "Ukázalo sa aká hlúposť je celý Facebook," zhodnotil kapitán, ktorého strana do propagácie na tejto sieti za necelý rok vrazila 79 000 eur.

Predvolebná kampaň Smeru potvrdila, už pár rokov známe, konštatovanie. Smer je personálne aj obsahovo vyprázdnený a celá úbohá kampaň túto vyprázdnenosť je toho evidentným dôkazom.

V čase písania článku už bola nedeľa a o diskusii bývalého premiéra a bývalého prezidenta na univerzitnej pôde ani chýru, ani slychu. Kde to zlyhalo?

Poznanie týždňa

Ľudia, ktorí celý deň ťukajú a pozerajú do dotykových telefónov a tabletov, nepočúvajú slovo kapitána a večer volia Matoviča.