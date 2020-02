Pellegrini konečne bez masky

Smer-SD sa už vykašlal na divadelné predstavenie s názvom "Zodpovedná zmena" a občanom, voličom ponúka len svoju prirodzenú tvár.

To znamená, že 14 dní pred voľbami bábkový premiér Peter Pellegrini definitívne stiahol masku a už sa nehrá na nejakú zodpovednú tvár Smeru. Je to pozitívne zistenie z uplynulého týždňa. Je dobré, keď voliči vidia prirodzenosť. Však sám Peter Pellegrini o svojej prirodzenosti presviedčal v rozhovore pre časopis Slovenka.

Priznám sa, a to bez mučenia, chvíľu som mu veril. Nenapadá ma žiadne iné vhodné slovo, a preto musím venovať odstavce vysvetleniu, čo si predstavujem pod slovom veriť v tomto kontexte.

Pokazené mäso. Mäsiar ho môže namočiť do octu, aby si zabezpečil deň, možno dva navyše. Nezlikviduje tým choroboplodné baktérie, ktoré sa už v takom mäse nachádzajú, no čisto vizuálne i čuchovo sa mu možno podarí dosiahnuť to, čo potrebuje. Nejakému zákazníkovi predať tie kúsky mäsa, ktoré mu ostali. Zákazník, ktorý v dobrej viere kúpi takéto mäso, možno doma zacíti, že s ním niečo nie je v poriadku, ale je možné, že ak ho urýchlene spotrebuje, a tak si nič nevšimne.

A ja som tak trochu veril, že Pellegrini bude v oblasti rozhadzovania financií jediným rozumným a pevným pilierom. Naopak neveril som, že dokáže Smer opraviť, vyliečiť. Mäso napadnuté chorobnými zárodkami sa vyhadzuje. Nenamáča sa do octu, aby nesmrdelo. Od Petra Pellegriniho som čakal len namáčanie do výdatného octového kúpeľu. A to aj celý čas robil. Usilovne zakrýval zápach. Moja chyba, že istý, nie dlhý čas, mal moju dôveru v oblasti stráženia štátnej pokladnice pred nájazdmi lúpežníkov.

Pellegrini to nás skúšal dlhší čas. Raz to boli ostré vyjadrenie sa na adresu drzého jakobína. Teraz pred voľbami už jeho názory označuje za zdravý balans. Inokedy ukázal rozumné postoje pri iných udalostiach. Napríklad keď jeho koaliční kolegovia tárali o nejakých silách zo zahraničia, alebo blúznili o diktáte z Bruselu. Párkrát ukázal, že vie, kde je sever. Dnes nemá námietky, keď jeho stranícky šéf a kapitán z koaličnej partičky vytvárajú slameného panáka z Istanbulského dohovoru.

S pribúdajúcimi mesiacmi v úrade bolo rozumných, ba priam rebelských postojov - hlavne voči predsedovi strany - čoraz menej. Násobne viac bolo pritakávania fico-tomášovskej línii. On bol hlavným spojencom ministerky A. Kalavskej, ktorá chcel presadiť stratifikáciu nemocníc. No z pozície premiéra jej nedokázal zabezpečiť ani hlasy vo vlastnej strane. A nadôvažok, po jej rezignácii, sa obul do nej, a nie do predsedu, ktorý s ňou mával ako s osobou nehodnou jeho záujmu.

Medzitým bolo ešte viacero iných udalostí - kritika primátorov a starostov za zvyšovanie miestnych daní, postavenie sa na stranu súkromnej autobusovej spoločnosti v BB kraji, atď - pri ktorých vykukol spoza masky "zodpovednej zmeny" skutočný Pellegrini. Dlhoročný člen Smeru, ktorý asistoval pri všetkom podstatnom, čo táto stana od nástupu k moci v roku 2006 urobila.

Možnože Peter Pellegrini svoj odboj v Smere reálne skúšal, možno to bola len divadelná hra. Každý môže mať na to svoj názor, no faktom je, že postupne s tým prestával, až sa minulý týždeň dostal do pozície, že je na nerozoznanie od predsedu strany. A to je pre nás dobre. Konečne na nás Smer neskúša ich najobľúbenejšiu pracovnú metódu. Klamstvo. Teraz je konečne viditeľné, že medzi predsedom a lídrom kandidátky nie je rozdiel. A divadlo o zodpovednej zmene skončilo.

Človek, ktorý hovorí o skutočnom živote, ktorý sa žije mimo Bratislavy a sám býva v tomto meste. Dokonca v byte pod hradom, ktorý si zo svojho príjmu nemohol dovoliť a s krycou historkou o financiách mu musel pomôcť kamarát z už spomínanej autobusovej spoločnosti. Autenticita na vysokej úrovni.

Nakoniec však vďaka za uplynulý týždeň a definitívne odkopanie sa. Peter Pellegrini nie je žiadna zmena, delí občanov na tých, ktorí žijú skutočný život a tých, ktorí taký život nežijú a sám natočí predvolebný spot, v ktorom pilotuje lietadlo. Reklama na skutočný život ako víno. Z čisto ľudského hľadiska by ma zaujímalo, aký má zo seba pocit, keď z času na čas príde ku svojim rodičom vešať záclony. Je hrdý na to čo robí? Môže byť človek vlastne hrdý na to, že robí asistenta zločineckej organizácii?

To je však ešte nič oproti inému scenáru. Úchylnosť nad úchylnosti by nastala vtedy, keď by po voľbách Peter Pellegrini odišiel zo Smeru. Kvôli čomu, nechám na vašej fantázii.