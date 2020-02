Vietnamské návraty

Nemecký súd potvrdil, že skutok sa stal. Vietnamský občan bol z Nemecka unesený aj za pomoci nášho vládneho špeciálu. A čo ďalej?

Krátky prehľad udalostí. V júli roku 2017 skupina mužov uniesla vietnamského občana Trihn Xuan Thanha z Nemecka. Vyšetrovanie nemeckých kriminalistov ukázalo, že trasa únosu viedla cez Slovensko, kedže únoscovia nechali zaparkované auto pred hotelom Bôrik v Bratislave. A to v čase rokovania vietnamskej delegácie s vtedajším ministrom Robertom Kaliňákom. Následne vietnamského občana naložili do lietadla - slovenského vládneho špeciálu - a s vietnamskou delegáciou na palube ho previezli do Moskvy. A odtiaľ do Hanoja. Lietadlo letelo ponad Poľsko, ktorému bola poskytnutá falošná informácia, o účasti nášho ministra vnútra na palube. Neskôr ministerstvo vnútra mávlo rukou nad faktúrou v hodnote 17 000 eur a Vietnamci tak mali let do Moskvy ako pozornosť podniku.

Novinárka Monika Tódová z Denníka N získala výpovede, v ktorých sa spomínalo, že jedného človeka do lietadla niesli. No to bolo všetko, čo sa v tejto veci zo strany OČTK urobilo. Nemáme vedomosť o tom, že by niekoho obvinili a verejnosť si tak môže domýšľať, že získané výpovede neboli dôveryhodné. Napríklad. Samotný minister vnútra Robert K. spochybňoval takýto sled udalostí a zo začiatku tvrdil, že vyšetrovanie preukázalo, že Slovensko v tom nebolo zapojené. Neskôr pripustil možnosť, že nám Vietnamci prešli poza chrbát. Posledné čo sa udialo je potvrdenie nemeckého súdu, že skutok sa stal. Aj s prispením Slovenskej republiky. Rekciou na to je vyhostenie vietnamského diplomata z krajiny. Čo by malo nasledovať ďalej?

Jednou z priorít vyšetrovateľov po vzniku poficovskej koalície, bude dôsledné prešetrenie udalostí, ktoré predchádzali únosu vietnamského občana prostredníctvom nášho vládneho lietadla. Dôkladná analýza a rozobratie udalostí bude nutná aj kvôli prevencii a náprave reputácie v očiach zahraničia. S ohľadom na to, že nevieme či bol náš vládny špeciál zneužitý kvôli naivite a dobrému srdcu bývalého ministra vnútra, vrátenie sa k celej situácií a vyhodnotenie toho, čo sa tam vtedy udialo musí byť jednou z priorít. Aby sme dokázali do budúcnosti účinne nastaviť ochranné mechanizmy tak, aby už k podobnej kovbojskej akcii cudzieho štátu na našom území nedošlo.

Pretože sú len dve možnosti, ktoré prichádzajú do úvahy. Buď nás Vietnamci okabátili a akciou v štýle Jamesa Bonda nám vybielili kurín, a nikto z radov bezpečnostných zložiek a zamestnancov letiska si nič nevšimol; čo je obrovský problém, vzhľadom k tomu, že nepočuť o tom, že by boli vyvodené personálne dôsledky. Toto by malo byť teda predmetom vyšetrovania, aby sa sa budúcnosti nastavili prísnejšie bezpečnostné kritéria - ak súčasné nestačia - a lepšie previerky ľudí, ktorí pracujú na týchto pozíciach. Možnože takýto postup už vnútorne - bez vedomosti verejnosti - prebieha, no autor takéto interné informácie nemá.

A potom je tu druhá možnosť. Tá ohrozuje bezpečnosť krajiny i našu reputáciu navonok a je rovnako zlá ako prvá. Možnosť B totiž znamená, že vietnamskí únoscovia pracovali s vedomím, či dokonca v súlade s našimi bezpečnostnými zložkami. A v takom prípade bude potrebné zistiť, na koho pokyn.

Kto bol vietnamskou spojkou.