Ako Marian Kotleba abecedu počítal

Abeceda zjedla deda, povedala na medveďa. Diskusné relácie s Mariánom Kotlebom ukazujú, to čo už dávno vieme. Najefektívnejším politickým nástrojom je klamstvo.

V dnešnom vydaní relácie O 5 minút 12 na RTVS sa v štúdiu stretli Marián Kotleba, predseda ĽSNS a Igor Matovič, líder hnutia Oľano. Jednou témou v ich spoločnej debate bolo aj obvinenie v kauze odovzdávania šekov v hodnote 1488 eur. Nasledovalo vysvetľovanie. Kotleba si myslí, že obvinenie kvôli tejto sume je smiešne. Moderátor reagoval vysvetľovaním, čo tieto čísla znamenajú v neonacistickej symbolike. Dvojčíslie 88 znamená nacistický pozdrav "Heil Hitler", pretože písmeno H je ôsme v abecede.

Na tento fakt reagoval Marián Kotleba tvrdením, že písmeno H nie je ôsme v poradí v slovenskej abecede. A tým je celý problém vysvetlený a zažehnaný. No nie je.

Bolo by naivné myslieť si, že Kotleba nevie čo znamená spojenie týchto dvoch čísel. Rovnako ako to, že tento medzinárodný symbol vychádza zo slovenskej abecedy.

1488 - táto číslovka býva neonacistami po celom svete používaná ako zástupný symbol, ktorý im slúži na identifikáciu a hlásajú tak svoju príslušnosť k bande. Patrí medzi novšie symboly a býva používaný ako skrytá šifra kvôli tomu, že používanie klasických nazi symbolov ako hákový kríž je trestné.

Číslo 1488 je kombináciou dvoch dvojčísel. 14 značí štrnásť slov. Najprv si dáme anglickú (medzinárodnú) verziu, ak to náhodou bode čítať nejaký Slovák, ktorý by namietal - podobne ako Kotleba - že nech ráta ako ráta, 14 slov tam nevidí. 14 slov sa počíta z anglickej verzie. Anglicky : "We must secure the existence of our people and a future for white children." V preklade: "Musíme ochrániť existenciu našich ľudí a budúcnosť pre biele deti."

Tieto slová sú autorským počinom amerického nácka Davida Lanea, člena Ku-klux klanu a neskoršieho člena neonacistickej teroristickej skupiny The Order. Práve táto skupina to začala používať ako ich motto.

Avšak vo svete M. Kotlebu je všetko ok, lebo podľa neho písmeno H nie je ôsmym písmenom slovenskej abecedy. No také jednoduché to zďaleka nie je. Ešte aj keby sme nad tým šialene špekulovali, a premýšľali či ten symbol nevznikol počas Slovenského štátu (1939-1945), ktorý kolaboroval s nacistami a či sa predsa nezakladá na slovenskej abecede, tak ani v tomto prípade by sme nepochodili. A to aj v prípade, že nie sme historici.

David Lane sa totiž narodil v roku 1938 v americkom štáte Iowa a nie sú žiadne záznamy, že by mal počas prvých siedmich rokov svojho života navštíviť Slovensko, naštudovať si slovenskú abecedu a vymyslieť toto heslo. Udialo sa to podstatne neskôr. Nemyslím tým návštevu Slovenska.

Vznik šifry v podobe 14, 88, alebo 1488 na základe slovenského poradia v abecede teda môžeme vylúčiť.

Švédski neonacisti pokreslili steny školy v Štokholme, kde chodia aj židovské deti. (https://www.thelocal.se)

Kotlebovci sa vraj začali brániť aj tým, že vytiahli nejakú staršiu zmluvu pána Milana Lasicu, na ktorej je fakturovaná suma 1488 eur. To nám poslúži ako dobrý príklad na vysvetlenie toho, prečo nie každé použitie čísla 1488 môžeme považovať za prejavenie náklonnosti k nacizmu. Hovorí sa tomu kontext.

To znamená, že ak sme pána Lasicu nepočuli hovoriť o asociáloch z osád, o príživníkoch, o nadradenosti bielej rasy, o problémovosti Židov, či nevideli sme na jeho tele tetovanie podobné hákovému krížu, môžeme hovoriť o náhodnom použití číselnej kombinácie.

Kým v prípade človeka, ktorý v bagandžiach, gardistickej uniforme, s fakľou v ruke pochodoval ulicami a vykrikoval gardistický pozdrav, môžeme uvažovať o tom, či tento človek naozaj netuší čo sa dá týmito číslami vyjadriť. Keď sa do toho pridajú vyjadrenie spochybňujúce holokaust, SNP, či rasistické narážky, je vcelku možné, že prostredníctvom sumy darovanej rodinám v núdzi, chce odkázať niečo svojim podporovateľom. Skupine ľudí, ktorá v tých číslach nájde istý odkaz.

No pripusťme aj možnosť, že práve vtedy len chýbalo (rýchla matematika 3x12eur=36eur) 36 eur, aby každý z troch šekov mohli zaokrúhliť na pekných 1500 eur.

Rýchly kurz kontextu v skratke. Keď číslo 1488 (samozrejme, že nie je zakázané používať toto číslo) použijú ľudia, ktorí neprejavujú známky sympatie s nacizmom, tak nie je dôvod za tým hľadať nejakú symboliku. Keď rovnaké číslo pri nejakej príležitosti použijú ľudia, u ktorých sa už v minulosti objavili známky sympatií k nacizmu, tak je dôvod na zbystrenie a podozrenie zo šírenia nenávistnej ideológie je na mieste.

Jasné? Jasné. Podobne by sa dali rozobrať a vyvrátiť aj ďalšie iné klamstvá Kotlebovcov. A že ich je, keďže lož je ich pracovnou metódou. No pre koho? Keď väčšina voličov ĽSNS je už dokonale rezistentných voči faktom. Mohli by denne dostávať aj konské dávky faktov, aj tak to s nimi nijak extra nepohne. Lebo tí z druhej strany sú feťáci, úžerníci, slniečkári, židojašteri, americkí agenti, falošní kresťania. A vôbec nezáleží na tom, či je to pravda. Lebo nie je dôležité, čo je pravda, ale to čo sa povie.

A taký Marian Kotleba by o tom mal niečo vedieť. Celá jeho "politická" kariéra je založená na klamstve. Na vytváraní ilúzii toho, že keď mu ľudia dajú hlas, tak on niečo zmení. Keď mu však ľudia dajú hlas, jedine čo urobí, zinkasuje za nich štátny príspevok a bude si ďalšie roky hovieť a smiať sa z ich naivity. V zákulisí sa so smerákmi na tom asi dobre zabávajú a porovnávajú si, kto má naivnejších voličov. I keď v podstate je to rovnaký typ voliča. Ale v súčasnosti je ten, ktorý hodí hlas Kotlebovcom klamaný viac. Keby náhodou malo prísť k takej situácii, že je táto partička vo vláde, naplnili by sa slová známej úvodnej riekanky. Vyjedia kompóty - tak ako tí predtým - a takisto ako predchodcovia sa vyhovoria na iných. Napríklad na domorodcov z Marsu.

Ale v podstate je to úplne jedno. Včera mal zásadné vyhlásenie dnešný Kotlebov oponent Igor Matovič - Jaroslav Naď, Ján Marosz, a ďalší páni a dámy, prečo ho legitimujete? - a jeho hnutie Oľano. Oznámili nám, že o tom čo majú v budúcej vláde presadzovať; a či, a za akých podmienok tam vôbec majú vstúpiť, majú rozhodnúť ľudia vo verejnom hlasovaní (pripomeňme, že práve včera jedna z európskych krajín dotiahla výsledok svojho hlasovania do konca). A tým myslí aj voličov Smeru, sudcu, či ďalšieho klamára do partie, Kotlebu.

Veľa šťastia, Slovensko.