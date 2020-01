Robert Fico kampaňuje. Za troch

Posledné udalosti, vyjadrenia a činy predsedu Smeru nám dávajú pocit, že predseda sa naplno vrhol do kampane.

Možno by radšej bol len odborným gestorom internetovej video kampane. No ale nenavyberá si, musel zabrať. Hlavne keď jeho jediný (oficiálne) potencionálny partner je na hranici zvoliteľnosti do parlamentu. A skôr na tej strane (odhadom), kde treba stúpať do vrchu, nie len sa držať, aby ste neskĺzli. Koniec SNS by znamenal aj koniec Smeru. Minimálne z pozície koaličného potenciálu. A kedže kapitán je neschopný akejkoľvek rozumnej predvolebnej akcie, musí ho z bažiny vyťahovať predseda inej strany. To sa pokúsil urobiť videom, v ktorom zľahčoval kontext, ktorý vyplýva z toho, že predseda parlamentu sa nechal nachytať mafiánskou volavkou a doteraz sa k tomu nepostavil ani ako chlap, a už vôbec nie ako politik.

Nepríjemnosť, ktorá sa kapitánovi prihodila s vedomím klamaním občanov SR, o svojom kontakte s "virtuálnou ženou", ktorý bol následne zverejnený v audio forme, je väčšou ranou pre predsedu Smeru, ako pre toho z SNS. Kým Andrejova ľahkosť bytia spočíva v tom, že síce musí do volieb ostať na čele strany, no v prípade, že sa do parlamentu nedostanú, nielenže môže odísť, ale na pozícii predsedu SNS už ani nebude vítaný.

Oproti tomu predseda Smeru nie je v takej komfortnej situácii. Možností nemá veľa. Odísť síce môže aj hneď, a stane sa migrantom (Belize, Juhoafrická republika...), alebo bude zažívať rušné časy u nás. Druhou je udržať sa pri moci. Nech to stojí čo chce. A preto - mesiac pred voľbami - musí zabrať aj on sám, i keď sa možno spoliehal, že sa to urobí aj bez neho.

Zverejnenie nahrávok vášnivého "bozkávača" je problémom nielen kvôli pravdepodobnému úbytku % z kolónky SNS, ale aj kvôli tomu, že do volieb je ešte mesiac a nejaký ten audiovizuálny materiál, zrejme, dovtedy uvidíme/začujeme. Ak stratég R.F. šípi, že už neostáva veľa dní, kedy bude počuť hlas podobný svojmu v družnom rozhovore s človekom s výrazným talianskym prízvukom, musí preventívne zľahčovať podobné videá. Dupľovane v prípade, keď sa jedná o jeho najdôležitejšieho spojenca.

Čo môže robiť okrem toho? Napríklad to, že sa nenechá vyrušovať bežnými problémami Slovenska a pokúsi sa vytiahnuť jeden z druhej stovky. Migrantov. A ešte k tomu do predvolebnej kampane, očakávane, zatiahne osobný spor s bývalým prezidentom Andrejom Kiskom. Nuž, hoci sa bývalý trojnásobný premiér krajiny snažil nadiktovať tému, zatiaľ nezabodoval. Časy kedy dokázal urobiť 1000 klikov sú už preč a ťahať predvolebnú kampaň za troch je dnes už nad jeho sily. Veríme však, že sa nenechá odradiť a aspoň odborne dohliadne na výrobu a šírenie nových náučných videí.

Ešte som ostal dlžný meno toho tretieho. Volá sa Marián Kotleba a je rád, že aj predseda preferenčne stále najsilnejšej strany si myslí, že problémom Slovenska sú migranti. Lebo migranti a Rómovia sú jeho najobľúbenejšími témami ako klamať a manipulovať svojich voličov za účelom zinkasovania štátneho príspevku za voľby. A keď mu to potvrdí takýto šéfinko, tak hneď sa veselšie huláka na námestiach.

Mimochodom, nezávidím mysli smeráckeho voliča, takto mesiac pred voľbami. Predstavte si, že máte jasno v jednej veci. Idete voliť Smer - lebo ak nie tak nás zjedia migranti, kobylky alebo len tak umrieme od hladu - no horšie je rozhodnúť sa či idete voliť nezodpovedný smer starého predsedu, alebo "zodpovednú zmenu" pod maskou starého smeráka Petra Pellegriniho.