Výživný týždeň III. Krátke reakcie na udalosti domácej politickej i spoločenskej scény, ktoré sa odohrali v nedávnej dobe. Dnes s podtitutom: Nahrávky, prehliadky a súdy.

Nahrávky

V médiách sa v utorok večer objavili nahrávky telefonických rozhovorov. Chlapský hlas v ňom hovoril, že ženu vyzdvihne pri letisku, prial jej dobrú noc a vyjadroval túžbu bozkávať ju na celom tele. Ženský hlas sa snažil konverzovať. Chlapský hlas patril Andrejovi Dankovi, toho času predsedovi parlamentu, dnes aj čestnému plagiátorovi. Ženský hlas patril Alene Zsuzsovej, toho času mafiánskej volavke, dnes obvinenej z objednávky vrážd.

Z takéhoto náčrtku situácie by mohlo logicky vychádzať, že predseda parlamentu prevzal politickú zodpovednosť a odstúpil z funkcie, a z toľkej uvedomelosti aj z politického života.

Nie je to úplne tak. Andrej Danko v minulosti tvrdil, že takúto ženu nepozná a nikdy s ňou nebol v kontakte. Na druhý deň po zverejnení dôkazu, že ju poznal, zvolal tlačovku, na ktorej hovoril už niečo úplne iné. S chladom v hlave. Bola to pre neho virtuálna žena. Žiadne chlapské prevzatie politickej zodpovednosti sa nekonalo.

Takisto boli zverejnené aj ďalšie fotky Maznáka, ktoré posielal tej istej mafiánskej volavke. Maznák sa - prirodzene mimo dohľadu tajných služieb, ktoré mu koordinovali komunikáciu - chcel v Chorvátsku s touto ženou stretnúť. Osamote. Izbu mal.

Šancu byť ticho nevyužili hneď dvaja členovia jednej zločineckej organizácie. Číslo 1 povedal, že občania by nemali počúvať nahrávky telefonátov dvoch ľudí, ktorí sa rozprávali o niečom úplne inom ako o trestnej činnosti. A má pravdu. Dalo sa tomu predísť napríklad tak, že by človek, ktorý má niečo za ušami odstúpil zo svojej funkcie skôr a netlačil by situáciu do extrému. Mimochodom, už sme tu mali aj také videá a nahrávky, na ktorých sa osoby bavili o trestnej činnosti. A číslo 1 neschvaľovalo ani počúvanie týchto nahrávok širokou verejnosťou. Tak už ozaj nevieme čo by verejnosti odobril.

Číslo 2 natočil video, v ktorom sa postavil za telefonistu Andreja. Prirodzene, kapitán by mu veľmi chýbal v budúcej zlodejskej partii. A je pre neho životne dôležité, aby sa dostal do parlamentu.

Technická poznámka: číslo 1 a číslo 2 nemusí nutne naznačovať ich reálne postavenie v organizácii.

Prehliadky a iné

Polícia zasahovala - za doprovodu špeciálnych efektov v podobe mediálnej pozornosti - v rôznych bytových i nebytových objektoch naprieč Slovenskom. Zastavili sa napríklad aj u takého Bödöra. Zlé jazyky hovorili, že meškajú zhruba tak rok. No premiér Pellegrini nám to ozrejmil tým, že táto akcia dokazuje, že na Slovensku nik nie je chránenou osobou. Samozrejme, len je potrebné nechať dostatočný priestor na upratanie.

Vláda sa pred voľbami ešte snaží dotiahnuť nejaké veci, k spokojnosti zainteresovaných. Aby nikomu neostali nič dlžní. Napríklad Kmotríkovi, ktorý si za výstavbu futbalového štadióna v Bratislave vraj zaslúži o 23 miliónov viac.

SAD Zvolen ustúpila z vydieračských požiadaviek a autobusy začali opäť normálne premávať. Spor o Kotlebove dodatky však bude pokračovať. A je dobre, že vedenie kraja neustúpilo.

RTVS naďalej a vytrvalo plní úlohu hlavnej reklamnej agentúry SNS a preto sa reportáže kapitánových škandálov nehodí vysielať. A preto z nej odišli ďalší dvaja reportéri. No z RTVS to objektívnejšie médium neurobí.

Súdy

O funkciu predsedu Najvyššieho súdu sa uchádzajú sudkyne Jana Bajánková a Soňa Mesiarkinová.

Člena ĽSNS odsúdili na zaplatenie pokuty za použitie gardistického pozdravu.

Marian Kotleba je obžalovaný z trestného činu prejavovania sympatií k hnutiam smerujúcim k potláčaniu základných práv a slobôd a v týždni mal súd. Týka sa to známych šekov na 1488 eur. Sudkyňa zvažuje, že bude odovzdanie sporných šekov posudzovať prísnejšie, kedy by Kotlebovi hrozil trest odňatia slobody vo výške 4 až 8 rokov.

V Trnave sa uskutočnil míting Kotlebovcov, kde konečne predstavili svoj program. Tlupa agresívnych asociálov, podporovateľov strany ĽSNS zaútočila na účastníkov protestu. Napadnutí ľudia z PS/Spolu podali na páchateľov trestné oznámenie. Možno iní, možno tí istí "hrdinovia" ukázali svoju dominanciu a zničili jednej slečne transparent. Asi takto nejako si kotlebovci a ich podporovatelia predstavujú robenie "poriadku" po voľbách. Len to zatiaľ nemôžu povedať nahlas. Iba vo svojich kruhoch.

Silných udalostí bolo v týždni veľa, no top udalosť prišla až cez víkend. Igor Matovič predstavil plán na tento mesiac. Chce sa pýtať ľudí na rôzne otázky a na základe ich odpovedí bude vedieť, či má ísť do koalície a čo tam má robiť. Zopakujem to ešte raz, Igor Matovič chce nechať hlasovať ľudí, o tom, čo má robiť v budúcej vláde. Len pripomeniem, že aj v Británii nechali ľudí hlasovať. Dúfam, že sa Igor Matovič nenahnevá, keď si dovolím pridať jednu bonusovú otázku. Máte doma kufor?