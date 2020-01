Pellegrini bol na verejnosti opäť bez masky

Už som o tom písal pri inej príležitosti. Peter Pellegrini má veľký problém, do volieb ostáva už málo dní, a takýmto neuváženým správaním sa dovtedy úplne demaskuje.

V Banskobystrickom kraji prestali od soboty premávať niektoré autobusové spoje prevádzkované SAD Zvolen. Situácia okolo je komplikovaná a ak by sme sa chceli vrátiť na začiatok, museli by sme ísť až do roku 2009, kedy bola podpísaná 10-ročná zmluva medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) a SAD Zvolen. V roku 2013 nastúpil do úradu na BB kraji Marián Kotleba a mal čas do konca volebného obdobia, aby vyhlásil novú súťaž. To neurobil, či už z nekompetentnosti, lenivosti alebo iného dôvodu a namiesto toho pred koncom svojho úradu podpísal nevýhodný dodatok na ďalších 5 rokov. Čo tiež robiť nemusel, mohol to nechať na nové vedenie.

Nové vedenie napadlo dodatky ako nezákonné, súd im to koncom roka 2019 uznal. Samotné rozhodnutie však ešte nebolo kraju doručené a ani nevstúpil do právoplatnosti. BBSK sa snažilo dohodnúť primerané podmienky s aktuálnym dopravcom. V stanovisku BBSK sa uvádza, že kraj zaplatil SAD Zvolen všetky sporné pohľadávky okrem jednej, ktorú bude môcť zaplatiť po tom, ako medzitýmny rozsudok nadobudne právoplatnosť. Sumu, na ktorú momentálne nemá SAD Zvolen zákonný nárok, navrhli dať do notárskej zálohy, aby nebolo pochýb o tom, že sú schopní ju zaplatiť, akonáhle bude nárokovateľná. Jediné v čom nevyhoveli dopravcovi je podpísanie novej zmluvy. Ešte nevýhodnejšej ako tá, ktorú podpísal Kotleba.

Čo SAD Zvolen - v ktorom štát vlastní 40% - využilo na vydieranie kraja prostredníctvom zastavenia premávania autobusov. Ján Lunter, župan BBSK sa preto so žiadosťou o pomoc obrátil na údajného premiéra Petra Pellegriniho. Ten si však na verejnosti opäť zabudol nasadiť masku a pri príležitosti návštevy Jednoty dôchodcov, zase rozprával ako bývalý premiér. Vraj si ľudia do funkcií volia neschopných ľudí a on nebude hasiť problémy za iných. Medzi riadkami to znelo aj tak, že síce by cestujúcim vedel pomôcť aj jedným telefonátom, ale nechá Jána Luntera si vyžrať všeobecné lynčovanie a ak sa to nepohne, tak trebárs o dva dni si odbehne od vešania záclon, - alebo z furmanských pretekov - vyrieši problém s autobusmi a bude za hrdinu.

Postup, ktorý zvoli mu však v ničom nepomôže.

Ak by sme aj nebrali do úvahy Pellegriniho blízke vzťahy k vedeniu SAD Zvolen - predseda predstavenstva je jeho dobrým priateľom z detstva, člen dozornej rady je kandidát Smeru a bývalý poslanecký asistent agenta Maznáka ale hlavne samotného Pellegriniho - tak premiér z tejto situácie stále vychádza veľmi zle. Pretože rozumný a ľudský postup je ten, že premiér by využil váhu svojej funkcie, 40% vlastníctvo štátu v problémovom podniku a aj veľmi dobré známosti v ňom. Urýchlene by prebral rolu mediátora a pomohol by ľuďom ovplyvneným vydieračskými praktikami. Namiesto toho sa vybral vládnou limuzínou na furmanské preteky do Hriňovej. A pre tých, ktorí sa až tak neorientujú v geografii, Hriňová je súčasťou BBSK.

Postup, ktorý Peter Pellegrini zvolil, a to zneužitie problémov ľudí na predvolebnú kampaň Smeru, jemu ani strane nepomôže. Či už je táto udalosť súčasťou koordinovanej akcie, alebo len náhodnou udalosťou, voličov to skôr utvrdí v správnosti voľby Kotlebu. Nie Smeru. Pretože bude platiť, že všetci politici sú rovnakí, a len jeden dokáže urobiť poriadok. Ak si Pellegrini myslí, že vďaka tomuto prístupu k problému si pomôže, veľmi sa mýli. Sympatie verejnosti si mohol získať len okamžitým riešením situácie. Nie tým, že v rámci predvolebného boja poukazuje na politikov, ktorí sú podľa neho neschopní riadiť územné celky a zdôrazňovaním, že existuje len jediná správna možnosť, aby sa takáto situácia neopakovala.

Skrátka, stávka na negatívne PR a poukazovanie na údajnú neschopnosť nového župana či celého vedenia župy, Smeru voličov nezíska, nenavráti. Naopak, utvrdí to nerozhodnutých a voči faktom odolných voličov Smeru, aj Kotlebovcov, aby to hodili Kotlebovcov.

Zle vykalkuloval

Ak je zásadové vyjednávanie lepšej ceny a podmienok manažérskym zlyhaním, čo by bolo podľa Petra Pellegriniho manažérskym úspechom? Rozumiete niekto reči smeráckeho kmeňa? Čo sa nám to snaží naznačiť? Dedukovať z toho môžeme azda to, že keby na županskej stoličke v BB kraji sedel smerák alebo kotlebovec, tak by takýto problém ohľadom podpísania nevýhodnej zmluvy nenastal.

Ešte ak aj pripustíme, že vedenie kraja v niektorom momente zvolilo nesprávny postup a tak sa dostali do tejto situácie, tak ani vtedy z toho premiér nevychádza ako ten dobrý. Ak by aj bola chyba na strane BBSK (čestné vedenie kraja a zodpovednosť za spravované peniaze chybou nie sú), tak aj v takom prípade by mal premiér, po obdržaní výzvy o pomoc prejaviť snahu pomôcť. V obidvoch prípadoch tak vyzerá ako niekto, kto namiesto stráženia záujmu ľudí - pripomeňme sociálny štát, čo všetko pre občanov strana Smer urobila a podobné kecy - stráži záujmy miestnych oligarchov. Ktorých telefónne čísla má asi aj uložené vo svojom telefónne.

Minimálne by tam mohol mať číslo člena dozornej rady spoločnosti, Miroslava Čellára, ktorý bol jeho asistentom a ktorý mu pomohol vysvetliť ako to bolo s tými peniazmi, ktoré Peter Pellegrini potreboval na kúpu bytu v hodnote 400 000 eur. No proste predal svojmu vtedajšiemu 25-ročnému asistentovi výrobnú halu za 55 000 eur. Plus nejaké ďalšie finančné operácie. A ešte na to použil nejaké ušetrené peniaze. Síce to neveľmi sedelo, no žijeme v rýchlej dobe. Vtedy (2018) sa na nás valila kauza za kauzou (niežeby sa na tom v súčasnosti niečo zmenilo) a na dlhodobejší rozbor finančnej situácie bábkového premiéra nebol dostatok času. Lebo hlavná bola úľava, že sa sme zbavili jeho predchodcu. A ešte aj jamky na lícach a tak podobne.

Vieme o jednej, jedinej poľahčujúcej okolnosti. Ale aj to asi v tomto prípade, podobne ako pri prípade mýtneho tendru, neobstojí, keď si pripomenieme telefónne čísla priateľov vo vedení SAD Zvolen. Každopádne, poľahčujúcou okolnosťou by pre Pellegriniho mohla byť skutočnosť, že premiérom je niekto iný a on tu len vešia záclony.