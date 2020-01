Výživný týždeň II. Krátke reakcie na udalosti domácej politickej i spoločenskej scény, ktoré sa odohrali v nedávnej dobe. Dnes s podtitutom: Problémy s pamäťou i autobusmi

Na súde vypovedali Bödör a Haščák. Jeden má problémy s pamäťou, druhý študoval výkladový slovník pri slove j**ať. A zistil, že má zhruba 40 významov. Preto si nebol istý, čo si má predstaviť pod pojmom "od***bať čuráka", ktorý sa nachádzal v správe od Mariána Kočnera.

Threema bola získaná zákonne a súd ju plánuje použiť ako dôkaz.

Matovičovci sa vybrali do Cannes. Našli tam vilu Jána Počiatka, ktorý sa medzi miestnymi necháva oslovovať Michelle a na bránu mu vylepili nápisy "Majetok Slovenskej republiky". Bodaj by mali pravdu. Z tohto zájazdu natočili video, ktoré ešte v ten deň ovládlo internet a do dnešného dňa má viac ako 1,5 milióna pozretí.

Prezidentka si do paláca zavolala policajného prezidenta aj generálneho prokurátora ako reakciu na postup pri zatknutí a následnom prepustení Dobroslava Trnku. Obaja ju uistili, že vo všetkých podozreniach sa naďalej koná a vyšetruje. Aký názor na rozdielnosť právnych názorov dozorového prokurátora oproti vyšetrovateľovi má Dobroslav Trnka, ktorý jednu noc nespal doma, sme sa nedozvedeli.

Konala sa posledná, nadstavená, parlamentná schôdza. Kapitán Andrej Danko sa zo všetkého žiaľu, že predsedá NR SR naposledy, musel posilniť silným nápojom, pravdepodobne ruského pôvodu, a takto nabudený urazil najvyššieho štátneho činiteľa SR, prezidentku Zuzanu Čaputovú.

Kotlebovci zrušili míting v Levoči. Mali vraj informácie, že sa tam nachádzajú osoby schopné ublížiť. Podľa polície to tak nebolo a nezaznamenali žiadne nebezpečenstvo. No a podľa neoverených informácií, po odchode Kotlebovcov z mesta sa v ňom radikálne znížil počet ľudí schopných napadnúť a ublížiť.

V stredu večer šokovala Slovensko informácia o tom, že minister životného prostredia László Sólymos sa stal súčasťou incidentu v čínskej reštaurácii v Bratislave. Prvé informácie hovorili o silnom užití podobného nápoja, akým zapíjal smútok z ukončenia volebného obdobie kapitán Danko. Správy sa potvrdili, no nakoniec to nebol prvý predpokladaný smútok, ale osobné problémy. Na druhý deň sa minister postavil pred kamery, ospravedlnil sa majiteľom reštaurácie, aj verejnosti a odstúpil zo svojej funkcie. Za prevzatie zodpovednosti a rýchly postup si László Sólymos zaslúži uznanie a viacerí by si z jeho vyzretého konanie po prehrešku mali zobrať príklad. Takto nejako si predstavujeme politickú kultúru.

Bábkový premiér Peter Pellegrini využil túto príležitosť, na vyhlásenie. Demisiu ministra životného prostredia označil za gesto politickej kultúry. To súhlasíme. Len akosi si nepamätáme na podobný príklad uvedomelej politickej kultúry pri zástupcoch strany, ktorej je členom on.

Parlamentu sa nepodarilo prelomiť veto prezidentky SR pri pozemkovom zákone.

Ukážkový príklad dezinformačnej (hybridnej) vojny.

Neľútostný boj sa rozpútal aj v internetových vodách. Je to až tragicky krásne. Ľudia by mali byť radi, že niekto chráni ich financie a snaží sa zabrániť väčším platbám prepravcovi ako je nutné. Namiesto toho sa zastávajú pofidérnej spoločnosti. Bez znalosti detailov prípadu obhajujú stranu, ktorá im berie zo spoločnej kasy viac. Hania, kydajú, a nenávidia tú stranu, ktorá sa snaží chrániť ich záujmy a spoločné financie, ktoré by sa mohli použiť na iný účel. Súdržná jednota sfanatizovaného davu smeráckych trollov, kotlebovcov, ľudí s vlajkou cudzieho štátu v profilovke a aj bežných občanov postihnutých neoprávneným postupom SAD Zvolen, ktorí sa do krvi hádajú na sieti, je obdivuhodná. Davu, ktorý bojuje za to, aby ich dopravná spoločnosť s pofidérnymi ľuďmi vo vedení mohla naďalej šklbať o väčší obnos peňazí, ako je potrebné. Dojímavé.

Keď má strana takýchto voličov, je radosť klamať vládnuť. Nikto netvrdil, že zmena pomerov vládnutia bude ľahká. Nebude. A široká verejnosť to ťažko pochopí. Aj po úspešných voľbách, nás čakajú ťažké časy. Budúcnosť sa dá jednoducho vyjadriť aj názvom knihy Mariána Leška. Chudák každý, kto bude tú káru ťahať po nich.

Juraj Blanár sa v diskusii pýtal Veroniky Remišovej, prečo by Slováci mali do každej rodiny prijať migranta. Nevedno prečo sa pýtal takúto divnú otázku. Ale pri Jurajovi Blanárovi to nie nič nezvyčajné.

Ľubomír Galko natočil video, ktoré bolo zbytočné a točiť ho vlastne nemusel.

Nový prieskum Focusu nám nepriniesol žiadnu zásadnú novinku. Necelý mesiac pred voľbami sú % strán zázračne stabilizované a nevidno silu, ktorá by ich mala zmeniť. Napríklad takí Kollárovci. Nič nerobia, nič nepokazia a držia si svojich cca 7%.

Istý alkoholik sa ocitol v TV debate, kde bol konfrontovaný s predvolebnými prieskumami, ktoré jeho strane predpovedajú budúcnosť pred bránami parlamentu. Podľa neho však strana už teraz má vo svojich prieskumoch 12% a nezastavujú. Ok.

A kapitán na konci týždňa hovoril rôzne veci, ktoré moc nesúviseli s politikou. Okrem toho - asi v dôsledku prepracovanosti, alebo kvôli tomu, že čítal o týždňovej výstavbe nemocnice v Číne - povedal, že ak sa jeho SNS opäť dostane do vlády (čo by nemuseli), tak sa bude uchádzať o ministerstvo dopravy. A diaľnice budú postavené tak rýchlo, že budeme čumieť. Za dva-tri roky. Dobre teda.