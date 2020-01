Zodpovednosť podľa Fica

Predseda Smeru sa cez víkend vyjadroval aj k tomu, kto môže za nárast preferencií extrémistov z ĽSNS.

Robo, od istého času nepoužívam v texte tvoje meno. Len iniciálky. Dnešný text si však vyžaduje tykanie. Odpusť.

Ty teda tvrdíš, že za rast Kotlebovej ĽSNS môže kadekto iný, len nie ty a tvoja strana. Zase klameš. Tak ako si zvyknutý. Ak je niekto z politikov zodpovedný za rast Kotlebovho košiara, si to ty.

Prečo ľudia volia ĽSNS? Lebo sa im nepáči štýl vládnutia a stav v akom sa štát nachádza.

Kto tu vládol s krátkou prestávkou od roku 2006? Smer-SD, tvoja strana.

Sú voliči ĽSNS fašisti? Niektorí určite sympatizujú s touto ideológiou, ale väčšina sú len nespokojní, sklamaní a oklamaní ľudia.

Čo ti bránilo dosiahnuť taký stav v krajine, aby títo ľudia boli spokojnejší? Aby nemuseli utekať ku inému "vodcovi"? Lebo ty dobre vieš, kto sú voliči, ktorí pribúdajú ĽSNS. Sú to tí, ktorí odišli od teba. Ty si aj teraz mohol mať istých 30%. Keby si pracoval pre všetkých občanov tejto krajiny. Namiesto toho sa teraz vyhrážaš mladým ľuďom, ktorí chcú študovať medicínu a vinu za rast extrémizmu hádžeš na iných.

Kde ste urobili chybu?

Na Slovensku umiera dvojnásobne viac ľudí na odvrátiteľné úmrtia ako je priemer EÚ. Dôvera v políciu, súdy a prokuratúru dosahuje hrozivé čísla. Slovenské deti pravidelne končia na chvostoch medzinárodných rebríčkoch, ktoré porovnávajú ich vedomosti získané v škole. Ľudia prichádzajú o prácu (tým je myslené, že na miesta Slovákov sú prijatí zahraniční pracovníci) v dôsledku nekvalitne spravených zákonov a primitívnosti našich rýchlokvasených manažérov. Študenti a dôchodcovia jazdia "zadarmo" v horiacich vlakoch, ktoré si už nezaslúžia ani hýčkanie, ani opateru, ale modernizáciu. Diaľnicu do Košíc si sľuboval do roku 2010. Je rok 2020 a taká diaľnica neexistuje.

Mimochodom, tvoj prvý bod z troch, je 13. dôchodok. Nesľuboval si to už pred niektorými voľbami? Cca tak pred 10 rokmi?

Tak ako si stvoril krajinu s takýmito štatistikami, mohol si za tie dlhé roky tvojej vlády zvoliť aj inú cestu. Mohol si nás priblížiť k Rakúsku, Fínsku alebo Švédsko. Ku krajinám, ktoré tak obdivujeme.

Povedz, prečo sme sa dostali až sem a nevyhováraj sa na jedenapolročnú vládu Ivety Radičovej. Ty si mal mal oveľa viac času aj pred ňou, aj po nej, aby si prípadné chyby napravil, znegoval a krajinu niekam posunul. Pozitívne. Dzurinda s Miklošom ti to krásne rozbehli. Už sme boli v EÚ, mal si len ďalej pracovať na rozvoji krajiny.

Ako je možné, že sme sa dostali do stavu, keď tvoji voliči od teba odchádzajú a idú ku strane, ktorá by najradšej z EÚ odišla a urobila z nás opäť čiernu dieru uprostred Európy. Alebo chceš povedať, že ti niekto v tom, aby si vládol zodpovedne, bránil? Povedz kto! A ako to, že ste to neustáli? Veď tvoj najlepší minister mal pod palcom silový rezort. Mohli ste na všetkých škodcov nasadiť ruku zákona a vyšetrovať ich. Boli predsa chvíle, keď ste svoju silu ukázali. Napríklad, keď ste z krajiny vyhnali Hedvigu Malinovú.

Bývalému generálnemu prokurátorovi viedol mafián pokladničku za nejaké vykonané aktivity. Namiesto spravodlivých procesov, sme neustále počúvali, že skutok sa nestal. Namiesto podpory vedy a výskumu sme počúvali o zmanipulovaných konaniach, o rozkradnutých a prepadnutých eurofondoch. Namiesto pokrokových zmien v školstve ste rodičom detí zalepili oči obedmi zadarmo. To už sa naše školstvo dostalo na úroveň tých najkvalitnejších na celom svete a jediné, čo tomu chýbalo bola čerešnička na torte v podobe obedov zadarmo?

Býval si byte štátom chránenéno daňového podvodníka, tykáš si s rôznymi gaunermi, na večierky chodíš k ľuďom, ktorí dávajú na polícii lustrovať novinárov. Nosil si hodinky, v takej cene, že by si musel rok hladovať a tvoja štátna "radkyňa" bola napojená na taliansku mafiu. A len vďaka vašej neschopnosti zodpovedne vládnuť, tu mali eldorádo ľudia ako Kočner. A novinári museli a stále musia suplovať prácu silových orgánov. Ak by si nedopustil, aby sa krajina dostala do tohto stavu, Ján Kuciak by nemusel o tom písať. A dnes mohol byť ženatý a užívať si života.

Klamstvá a ich dôsledky

A ak si dobre pamätáme, tak v roku 2016 vznikla prekvapujúca koalícia, ktorá svoj vznik odôvodnila budovaním hrádze proti extrémizmu. Čiže, ak sa tu za tieto roky začali čoraz viac rozťahovať extrémisti, čo to značí o tejto tvojej hrádzi?

Oklamal si svojich voličov. Tých, ktorí ti dôverovali, verili princípom sociálnej demokracie, ktorú si ty znásilnil. A preto idú za Kotlebom. Hoci ten ich klame rovnako, ale oni sú dôverčiví a potrebujú reálne facky. Také, aké si im dal ty. Lebo ty a tvoja banda zlodejov ste im nabulíkali do hláv, že z tohto štátu spravíte raj na zemi. Len ste im zabudli povedať, že nie pre nich, ale len pre "vás". Pre seba, no z ich mozoľov a peňazí.

Vedome si ich klamal už vtedy, a klameš aj teraz, keď sa snažíš zbaviť viny. A vieš o tom, že každé klamstvo raz vyjde najavo? A to sa stalo teraz.

Pravdou o tebe je rast Kotlebu. Áno, máš v prieskumoch zhruba 18 - 20%. A Kotleba má okolo 12. Ale tie si mohol mať ty! Veď ty si s prehľadom mohol mať aj dnes 30%. Mohol si byť kráľ! Nie ako ten alkoholik zo Žiliny. Taký naozajstný. Ľudia by ťa mali radi. A bolo by to zaslúžené. Nehľadiac na to, či je občan prívrženec skôr pravicovej politiky, ale keby bolo za tebou vidno úspechy a pokrok v krajine, tak by si tých 30% mal.

A výsledkom tvojej vášnivej záľuby v klamstvách a peniazoch je Kotlebových 12%. Mali byť tvoje, však?

Keď vám začal hroziť pád a problémy s dokazovaním majetku, keby sa zmenila vláda, začal si používať slovník fašistov. Dokonca si s nimi spolupracoval pri viacerých zákonoch, ktorými si potreboval zvýšiť svoje šance na znovuzvolenie a ktoré zároveň poškodzujú Slovensko. Spolupracoval si s nimi, rozprávaš ako oni. Ale tebe to nepomohlo. Od teba voliči odišli a prešli ku nim. A dnes stojíš pred nami a snažíš sa nám vysvetliť, že s tým vôbec nič nemáš. No ty nás tlačíš do temnej uličky, kde si Mazurek leští svoju bejzbalku.

Po tomto víkende som konečne už pochopil, čo myslíte pod tou "zodpovednou zmenou". Veď vy ste celý ten čas vládli totálne nezodpovedne. Ďalej to ozaj takto nejde.

Narobil si tu príliš veľa zlého. už radšej niekam choď. Do Ilavy, Leopoldova alebo na Belize. Bež už do čerta!