Liek na zdravotníctvo podľa doktora Roberta

V sobotu predstavil Smer-SD svoj program do nasledujúcich volieb. Pripravili si len tri body. Preventívne. Oni predsa najlepšie vedia, ako je to sľubmi pred voľbami.

S podmanivým šarmom pravidelného konzumenta návykových látok sa prihováral predseda strany. Objasnil nám jednoduchý program. V prvých dvoch bodoch chcú vlastne len rozdávať peniaze a nie je ťažké to realizovať. V treťom bode programu sa rozhodli vydierať študentov medicíny. To ma primälo pozastaviť sa a premýšľať.

Čím si to zdravotníctvo zaslúžilo, keď sa mu dostalo tej cti, byť medzi tromi témami, ktorým chce Smer venovať pozornosť do budúcnosti. Ako sme sa od roku 2006 až po dnešný deň, dostali do stavu, kedy ich programom pre zdravotníctvo, je vyhrážať sa mladým ľuďom? Počas svojej tretej vlády ste na ministerstvo zdravotníctva povolali krízového manažéra. Niečo bolo pokazené? Ako je to možné, keď ste predtým vládli celé obdobie sami? Čo ste robili celé tie roky predtým? Vládli ste vôbec? Otázok je veľa.

Krízového manažéra ste vymenili za lekárku Andreu Kalavskú. Ona chcela zaviesť do zdravotnej starostlivosti zmeny, no ty Robert, osobne, si sa k nej správal ako k poslednej handre. Pohŕdal si ňou, povyšoval sa nad ňu a nedovolil si, aby jej novela zdravotníctva prešla. Lebo sa blížili voľby a tebe sa zdalo, že ti to ublíži. Lebo tebe nezáleží na stave slovenského zdravotníctva. Ty pôjdeš zase do Izraela, keď budeš potrebovať.

A čo ste urobili pre sociálne i zdravotne znevýhodnených ľudí? Koľkým ste za tie roky pomohli, a koľkí na tú pomoc márne čakajú dodnes. Namiesto zodpovedného riešenia sociálnych problémov - ktoré by už z povahy sociálnej demokracie, pod ktorú sa skrývaš, mali byť vašou prioritou - sa tvoj minister pohyboval v blízkom okolí nápravného centra pre mladistvých s prezervatívom a viagrou vo vrecku.

A teraz ste sa rozhodli motivovať tínedžerov ku štúdiu medicíny tým, že im dáte neodolateľné podmienky. Buď tu odpracujete 10 rokov alebo si zoberte úver na 55 000 eur a pakujte sa odtiaľto? To sú výpalnícke praktiky. Toto je vaše riešenie krízy v zdravotníctve, ktorú ste si všimli asi vtedy, keď ste povolali krízového manažéra a predtým ste ani len netušili, že celé odvetvie nabralo zlý smer?

Čo teda ste? Politici alebo grázli v sakách?