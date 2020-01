Výživný týždeň I. Krátke reakcie na udalosti domácej politickej i spoločenskej scény, ktoré sa odohrali v nedávnej dobe. Dnes s podtitutom: Trnkobranie, štrajk a súd.

Už nejaký čas sa riešila nevýhodná zmluva ohľadom výberu mýta na slovenských cestách. Vo víkendových sólo diskusiách sa k tomu vyjadroval aj bábkový premiér Peter Pellegrini. Štrajkujúcich dopravcov vraj nemá zaujímať akým systémom sa mýto vyberá. Ani či je týmto úkonom získaný obnos peňazí rozumne použitý a nie zneužitý. A dokonca tentokrát nepadlo ani magické "padni komu padni". V čase vyberania prevádzkovateľa mýtneho systému sa totiž aj samotný Pellegrini obšmietal nebezpečne blízko rezortu dopravy a vtedajšieho ministra Vážneho.

Začal sa najsledovanejší súdny proces v novodobej slovenskej histórii. Na lavicu obžalovaných si sadli ľudia, ktorí sú obvinení z vykonania a objednávky dvojnásobnej vraždy Jána a Martiny.

Miroslav Marček sa priznal, že to bol on, kto strieľal na dvoch mladých snúbencov vo Veľkej Mači.

Zoltán Andruskó sa už dávnejšie dohodol na vine a treste a preto je dnes braný ako dôležitý svedok. Z výpovedí obidvoch mužov mrazí. Andruskó prezradil viacero nových informácií, medzi ktorými vyniká správa, že Andruskó sa potešil, keď mu polícia zaklopala na dvere. On by vraj na tú políciu išiel aj sám, a ešte v prípravnej fáze vraždy, ale bál sa. Nemal dôveru v políciu. Lebo Kočner mal dobré vzťahy s ľuďmi na polícii aj v strane Smer.

Peter Pellegrini zrušil prisľúbenú účasť v diskusii televízie Joj, v ktorej mal diskutovať s Andrejom Kiskom. Jedným z dôvodom boli "aktivity opozície, ktorá sa sústreďuje na negatívnu kampaň voči vláde a nenesie za ňu žiadnu zodpovednosť".

Stránka s video obsahom Youtube sa v tých dňoch stala v slovenských podmienkach nepozerateľnou. Dôvodom je extrémne zvýšený počet reklamných blokov Smeru-SD. Zamerané sú na negatívnu kampaň proti opozícii. Rozprávač vo videách hovorí ústami opozičných politikov myšlienky, ktoré sú vytrhnuté z kontextu, alebo jednoducho vymyslené. Spoločnosť nutne potrebuje toho zeleného mimozemšťana, ktorý ponúkal sto tabletov týždenne.

Zdeno Chára odohral v NHL tisíci zápas za Boston. Na jeseň pritom oslavoval 1500 zápasov v NHL celkovo. Ten úplne prvý odohral v novembri 1997 v drese New York Islanders, čo znamená, že s príchodom roka 2020 korčuľuje na zámorských ihriskách už 4. dekádu. A aktuálne je to aj najstarší hrajúci hráč v celej lige. Klobúk dole, Veľký Zdeno.

V Martine sa zvádza tuhý boj o riaditeľský post na ZŠ s MŠ Hurbanova. Vo výberovomm konaní koncom minulého roka zvíťazila 34-ročná Eva K., toho času aj poslankyňa mesta Martin. Po vymenovaní na riaditeľku školy sa poslaneckého miesta vzdala. Nezanedbateľná časť učiteľov a zamestnancov školy si však myslí, že voľba bola dopredu dohodnutá a výsledok zmanipulovaný. Preto 35 z nich podalo výpovede a keď nezabralo ani to, v priebehu týždňa vstúpili do ostrého štrajku a nová riaditeľka ostala nútená plátať vyučovanie.

Počet žiadostí o možnosť voľby zo zahraničia, podaných cez aplikáciu Srdcom doma dosiahol takmer 50 000. O voličský preukaz cez aplikáciu Voľby.Digital požiadalo ďalších 39 000 ľudí.

Špeciálny prokurátor zrušil obvinenia na R.F. Dušan Kováčik si týmto krokom vylepšil skóre na 62:0 a naďalej si drží čisté konto. Hoci to pôsobí impozantne, je tam taký malý zádrhel. Azda len z titulu jeho funkcie, by sme mohli očakávať, že to skóre bude opačne otočené.

V stredu mal meniny Dobroslav a na druhý deň prišli gratulanti z NAKA ku Trnkovcom a zobrali tamojšieho Dobroslava na súkromnú párty. Otázky dňa boli dve. Prečo si po neho neprišli skôr a prečo zobrali Dobroslava T. za video s Jánom Počiatkom a zároveň nezobrali Jána Počiatka za video s Trnkom. Na túto odpoveď sme otázku nedostali. Udalosti totiž nabrali rýchly spád. Ešte v ten večer sa vyjadril aj bábkový premiér a hoci od nedele neuplynulo veľa dní, opäť sme mali možnosť počuť obľúbeného heslo "padni komu padni". A ešte aj to, že stíhanie Dobroslava T. dokazuje, že nikto v tomto štáte nie je chránený. A po jednej noci strávenej v cele bol už Trnka opäť na slobode. Domov sa príliš neponáhľal a preto sa zastavil na pár pív vo svojej obľúbenej krčme.

Pred súdom vypovedal Peter "Ďatel" Tóth. Oficiálne sa stal prvým, ktorému sa v novom roku podarilo zhodiť Brucho. Popritom porozprával ďalšie zaujímavosti, medzi ktorými spomenul stretnutie s Ústavným sudcom Mojmírom Mamojkom, za ktorým ho mal - na základe motáku z väzenia - poslať Marián Kočner. Ďatel opísal detaily stretnutia, vrátane presného času, kedy sa odohralo. Bývalý smerák Mojmír Mamojka si také stretnutie nepamätá.

Neskôr sa objavili aj zábery z dovolenky na Jadrane na ktorej sa zúčastnili Kočner, Tománková z Čistého dňa, aj Tóth.

Motivácia do nového týždňa

Všetky prípadné starosti, problémy, šokujúce informácie zo spoločnosti, zatknutia a tak podobne, ktoré môžu prísť v novom týždni, ľahko zvládnete s chladom v hlave. Odporúča 10 z 10 plagiátorov.