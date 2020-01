Vážny problém Petra P.

Premiér Peter Pellegrini sa vyjadril k štrajku autodopravcov. Vraj ho nepovažuje za náhodu. A predstavte si, tieto udalosti naozaj nie sú náhodné!

Ako by to len mohla byť náhoda, keď v roku 2009 podpísal bývalý minister dopravy za Smer pre Slovensko nevýhodnú zmluvu a tým spôsobil celý rad udalostí, ktoré viedli až ku aktuálnemu štrajku dopravcov. Čiže nie, tento štrajk nevyzerá ako náhodný, narozdiel od premiéra, ale ako prirodzený dôsledok vývoja za posledné desaťročie.

Z takmer 1,6 miliardy eur, ktoré sa počas deviatich rokov vybrali na mýtnom systém, išlo až 48% spoločnosti Skytoll. Z celkového obnosu ostáva pre Národnú diaľničnú spoločnosť 45% objemu z vybraného mýta. A len 10% sa použilo na výstavbu a rekonštrukciu cestnej infraštruktúry. Pritom hlavným benefitom mali byť práve finančné zdroje na stavbu nových ciest. Len to akosi nevydalo. A aby bol obraz kompletný, treba spomenúť aj to, že nie štát, ale spoločnosť Skytoll, je stále vlastníkom všetkého technického vybavenia, potrebného na výber mýta. A pritom štát za toto vybavenie zaplatil, len ho proste nevlastní.

Ak sa teda premiér Peter P. chce baviť o náhodách, tak poďme na to. Aká je pravdepodobnosť. že dostanete na stôl nejaké ponuky na inštaláciu a prevádzku, dajme tomu takého mýtneho systému. Na stole máte 5 rôznych ponúk. A vám sa to nechce študovať, tak jednu náhodne vyberiete, hodíte tam podpis a máte po starostiach. Aká je pravdepodobnosť, že jedna z tých piatich ponúk bude pre štát výhodnejšia ako je súčasný systém? Lebo podľa parametrov súčasnej zmluvy to vyzerá tak, že bývalý minister dopravy Vážny pristupoval k výberu firmy zodpovednej za mýto náhodne, a vybral tú najhoršiu možnosť. Zdanie však môže klamať.

Realita nám však poskytuje dostatočne jasný obraz. Peniaze, ktoré mali slúžiť na dostavbu infraštruktúry končia v súkromných rukách. Na výstavbu sa používa len desatina, ostatné zhltne systém. Diaľnica do Košíc, ktorá mala byť podľa iného premiéra kompletne postavená v roku 2010, neexistuje. Namiesto zlodejov sa za mreže dostáva tunel, a ľudia stoja v zápchach popod Strečno i pri Ivachnovej. Tak za týchto okolností je štrajk legitímnou občianskou formou protestu. Hoci aj dva mesiace pred voľbami.

A kto je to ten Ľubomír Vážny? To je vám taký dlhoročný smerák, ktorý bol v parlamente už v rokoch 2002-2006. Ešte si spomenieme aj na meno vtedajšieho poslaneckého asistenta? No, Peter Pellegrini to bol. Áno, ten Peter P., ktorý je od roku 2018 náhodným premiérom a ktorý sa na vás teraz popri cestách usmieva z billboardov, a zvestuje vám "zodpovednú zmenu".

A ten istý Peter P. bol predsedom Komisie pre dopravu, pošty, komunikácie a informatizáciu v čase, keď sa o mýtnom systéme rozhodovalo,

No a áno, ten istý Peter P., ktorý si myslí, že mýto sa autodopravcov netýka a nerozumie, čo je ich do toho ako systém (ne)funguje. Kde sa vôbec berie v občanoch Slovenska toľká drzosť a uvedomelosť, aby sa zaujímali, ako sa nakladá s ich peniazmi, ktoré prúdia v systéme, však?

Ako je na tom s súčasnosti Ľubomír Vážny, ktorý podpísal a obhajoval mega-nevýhodnú zmluvu? Nevieme ako sa má v súkromí a či mu dobre trávi, ale čo je pre verejnosť podstatnejšie, je riaditeľom Sociálnej poisťovne a chystá sa za stranu Smer kandidovať aj v nasledujúcich voľbách.

Ak má byť niekto nahnevaný, tak nie premiér, ale autodopravcovia, motoristi a všetci občania krajiny, ktorí sú negatívne ovplyvnení nekvalitnou a chýbajúcou cestnou infraštruktúrou. Podľa premiéra, ktorý sa hnevá, tu niekto svojimi aktivitami škodí krajine. Mal by som jeden tip.

Nuž, zdá sa, že pri tejto kauze dočasne skončili časy obľúbeného hesla "padni komu padni". Dnes to už od Petra P. nepočuť. Situácia je vážna. Mohlo by sa totiž stať, že keby sme sa tohto hesla držali až príliš natesno, mohol by padnúť aj samotný premiér. A to by už bola aká náhoda!

P.S: Nebola by to škoda, keby taká stúpajúca politická hviezda doplatila na nejakých 760 miliónov eur, ktoré skončili na (ne)správnych účtoch?