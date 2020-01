Ľuboš, Che z krajiny klamstiev

Venovať pozornosť tomuto tragédovi? Samozrejme, lepšie je vôbec si ho nevšímať. No z času na čas si niektoré udalosti zaslúžia komentár a pripomenutie si, kto to vlastne je.

Revolucionár z temných vôd americkej sociálnej siete, jakobín, poslanec NR SR a v neposlednom rade aj tradičný automat na názory. To všetko je smerácky poslanec, ktorého meno sa v slušnej spoločnosti nevyslovuje. To akým spôsobom tento človek rozmýšľa - ak vôbec - sa opäť ukázalo pri aktuálnej napätej situácií v Iráne.

Poslanec, ktorý je - aby bola absurdnosť, ktorá je na Slovensku v politickej a spoločenskej rovine bežná - zároveň aj Predseda výboru NR SR pre európske záležitosti, poslal na hlavičkovom papieri tohto výboru do Iránu list. V ňom stálo toto: úprimnú sústrasť iránskemu ľudu, ktorý prišiel o jedného zo svojich hrdinov – generála Solejmáního“.

Iste, vyjadrovať úprimnú sústrasť nie je zločin. Zároveň je podstatné komu sa vyjadruje. Vieme si predstaviť podobný čin pri eliminovaní Bin Ládina? Vyjadrovať podporu štátu, ktorému odstrelili človeka považovaného za zločinca je hodné podobne zmýšľajúcich jedincov z podobných režimov. Ale je bratislavský Che človek, ktorému sa páči vytváranie chaosu a podpora záškodníckych činností na území iných štátov? Lebo vyzerá to tak, že zabitý generál mal prsty práve v takýchto činoch. Keby bol bratislavský Che taký ľavicový a sociálny, ako sa na sieti zvykne prezentovať, nebol by na strane režimu, ktorý má za lubom zatlačiť iný národ do mora.

Áno, akcia Donalda Trumpa nie je s kostolným poriadkom a ani v súlade medzinárodnými dohovormi a autor z toho nemá dobrý pocit, ale zároveň nie je dostatočne zorientovaný v danej problematike. V tomto prípade sa teda nehodí byť ani na strane Trumpa. To však nemení nič na tom, na ktorú myšlienkovú stranu patrí Slovensko a čo medzinárodnej prestíži krajine škodí - pozdravujeme do Revúcej - a vyvoláva zmätok u spojencov. Aby sa nezabudlo, Američania majú už v novembri šancu tohto človeka vymeniť za niekoho príčetnejšieho. Neobviňujme celý národ za rozhodnutia jedného Trumpa.

Článok ale nie je o Trumpovi a prioritne ani o situácii v Iráne. Je o človeku, ktorý poslal do Iránu oficiálny list pod hlavičkou parlamentného výboru. Dobre, aj keď budeme brať do úvahy, že v Iráne si list ani nevšimli a je im ukradnuté čo v ňom ten nešťastník píše, stále je to neprijateľný akt, ktorého sa dopustil.

Následne sa venoval tomu, čo mu ide najlepšie. Písaniu statusov na americkú sociálnu sieť. Teda, niežeby mu s tým nepomáhali kamoši, ale tie bláboly sa uverejňujú pod jeho menom, tak berme to tak, že je toho aj autorom. A napísal toto.

(Zdroj: facebook Ľuboša Blahu)

A potom Irán zostrelil lietadlo vzlietajúce z Teheránu a na pohrebe zavraždeného generála bolo udupaných 50 ľudí. A zatiaľ nik z iránskych predstaviteľov nevyvodil politickú zodpovednosť. Len sa ospravedlnili. Za lietadlo.

Koľko inteligencie ukazuje Ľuboš sme mohli vidieť už mnohokrát. Pripomeňme si marec 2018, kedy si len blázon mohol myslieť, že Robert F. odstúpi z postu premiéra krajiny. A on odstúpil. Tento status však už na jakobínovom profile nenájdeme. Predpokladám, že dlho sa tam nezdrží ani "iránska inteligencia".

Keď sa pozrieme ešte viac do minulosti, nájdeme tam napríklad aj nostalgickú spomienku na mojich pravicových priateľov. To bolo vtedy, keď ešte nik nechyroval o PS/Spolu, v paláci nebola prezidentkou Zuzana Čaputová a najväčším nepriateľom boli Sas a Oľano. Kde sú tie časy kedy sa nebojovalo proti horiacemu ľadu (liberálny fašizmus) ale proti obyčajnej politickej ideológii.

No ale pokyny sú jasné. Nepriateľ zadefinovaný. Peniaze odoslané. A nič z toho by sa nebolo stalo, keby Smeru, jeho predstaviteľom a ľuďom napojeným na štátny cecok nehrozila strata príjmu. A čo je horšie, aj strata slobody. Tomu by sa radi vyhli. A preto neostáva nič iné, len použiť všetky možné zbrane. Aj človeka, ktorý nepozná žiadne hranice slušnosti a ktorý sa zbytočne nezdržiava faktami. A tým nepriateľom sú všetci Slováci, ktorí chcú žiť v krajine, ktorá nie je skrz-naskrz rozkradnutá. A ktorí by chceli aby ľudia za to zodpovední skončili vo väzení. A takí sú aj medzi voličmi vodcu aj sudcu, len im už ľudia ako jakobín vsugerovali iného nepriateľa.

Pri jakobínovi nie je podstatná nejaká ideológia. Ani ľavicová ani pravicová politika u neho nič neznamená. Keď do automatu na názory zadáte, že má neznášať a zosmiešňovať liberálov, tak to urobí. Keď by ste mu ukázali, že treba útočiť na kresťanov, tak by Slovensku škodili náboženskí fanatici. Počkať, odkiaľ sa vlastne vzalo označenie falošný kresťan, smerované na Alojza Hlinu? Keď mu poviete, že nám hrozí ohrozenie z vesmíru - pozdravujeme ku Paškovcom - tak bude brojiť proti mimozemšťanom. Jediné, čo je pre neho dôležité sú peniaze na účte. Za ne, vo svojom mene urobí hocičo. Napríklad bude kryť mafiu, ktorá sa bojí o svoje zadky a majetky.

Po dopísaní posledného odstavca si začínam uvedomovať, že väčšina čitateľov na SME tieto skutočnosti o danom človeku vníma, ku tým, ktorí to nevedia, sa článok poväčšine nedostane a ak aj áno, tak oni vedia, kde je pravda. Tak možno boli tento písmenká napísané zbytočne. Aspoňže Ľuboš bol po pár rokoch - lebo posledné roky by sa to nehodilo do verejného imidžu - na trenčianskom letisku. Aj keď teraz v zime a nie počas festivalu, a osamelý, iba s človekom, ktorý ho odfotil.