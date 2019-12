Výživný rok 2019

Zrhnutie roka v jednom článku. A keďže sa toho udialo za niekoľko fúrikov a ešte trochu viac, tak toto je len taký skromný výber a dúfam, že sa neurazia tí, ktorí v článku nedostanú dostatok priestoru. Alebo žiadny.

Prezidentské voľby

Od začiatku roka bola jasné, že prvá štvrtina roka sa bude niesť v znamení prezidentských volieb.

Do prezidentského paláca sa chceli dostať rôzne obskúrne postavy. Spomeňme youtubera, ktorý už v tom čase dlžil na daniach, ale nebol stíhaný; a sudcu, ktorého výkon funkcie sa vylučuje s kandidatúrou na politickú funkciu, ale v jeho svete takéto pravidlo neplatí. Ako mnoho iných pravidiel, vrátane slušného správania. Preto sa už na začiatku článku s touto postavou rozlúčime.

Smer do hry poslal kandidáta Maroša Šefčoviča. Ten nám pripomenul, že v nedeľu sa patrí vyprážať rezne.

Po rozvážnom zhodnotení situácie, zo súboja o palác, nadčasovo, odstúpil Robert Mistrík, ktorý si zaslúži za svoje rozhodnutie poklonu.

V reálnom svete vyhrala Zuzana Čaputová, v tom alternatívnom svojou existenciou zmätený sudca.

Trampoty s Ústavným súdom

Parlament mal ešte vo februári zvoliť 18 nových kandidátov na členov ÚS, z ktorých by prezident vybral 9 sudcov. Túto voľbu už začiatku sprevádzali od ťažkosti. Napríklad s nepochopením systému hlasovania u niektorých poslancov.

Na ÚS sa chcela dostať istá Monika Jankovská, ktorá ani v tej dobe nebola nepopísaný list, ale že je opička, sme sa mali ešte len dozvedieť.

Iným kandidátom, ktorý sa však uchádzal výlučne len o pozíciu predsedu ÚS, bol bývalý premiér krajiny. Lenže matematika mu nešla príliš od ruky. Aby sa hocikto mohol uchádzať o post na ÚS, musí preukázať minimálne 15 rokov právnickej praxe. A nech sa bývalý premiér snažil ako chcel, stále to vychádzalo len 13,5 roka.

A tak sa zvoliť 18 kandidátov na prvý pokus nepodarilo. A neudialo sa to ani na druhý, ani na tretí a vtedy to už väčšina ľudí prestala počítať, lebo z tohto zdanlivo jednoduchého úkonu sa vykľula ťažká matematika. Keď sa na jeseň podarilo zvoliť posledných štyroch, vtedy sme zistili, že sú to tí istí, ktorí kandidovali od prvého kola.

Kpt. Plgr. Danko

Andrej Danko sa stal usvedčeným plagiátorom, a jediný kto to nevedel pochopiť, bol Andrej Danko.

Danko zaviedol daň pre obchodné reťazce. Všetci hovorili, že na to doplatia spotrebitelia. Európska komisia stopla Dankovu daň z potravín. Doplatili na to spotrebitelia.

Novozvolená pani prezidentka mala mať inauguráciu, ako je zvykom na hrade. Na tento termín však niekto – pozdravujeme kapitána – rezervoval hrad na koncert huslistu.

V lete bolo, ako každé iné leto, moc teplo a preto kapitán a plagiátor pozval na oslavy SNP bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Nebolo to vhodné, ale kedy sa už len Andrej staral o to, čo je vhodné.

Andrej Danko postavil stožiar, pokrstený bleskom. Jedným z dôvodov jeho postavenia, malo byť, aby bol vyšší ako v Maďarsku. Zlé jazyky však hovoria, že to nevyšlo podľa plánu.

Hral sa futbal s Maďarskom a pre Slovákov tam nebolo príliš príjemné ovzdušie. Výnimkou bol Andrej Danko, ten si atmosféru chválil a užíval.

Prekvapenia

Maznák komunikoval s objednávateľkou vraždy. Vraj cez tretie osoby. A cez prvú osobu posielal "svojky" z parlamentu.

R. F. vyhlásil, že protislovenské prostitútky dokážu zničiť krajinu horšie ako 100 kubánskych tornád. A to je, paradoxne, pravda. Smer tu totiž vládne dosť dlho a krajinu zničili celkom kvalitne.

Bývalý najlepší minister vnútra založil firmu, ktorej názov evokoval obchod so zbraňami. Robert K. to však dementoval, vraj sa v žiadnom prípade nechystá obchodovať so zbraňami. Prešlo pár mesiacov a koncom roka sme sa dozvedeli, že ide o vývoj novej poľovníckej guľovnice. Sú len dve možnosti, buď bývalý minister klamal, alebo guľovnica nie je zbraň. Sloboda výberu.

Andrea Kalavská v priebehu celého roka skúšala presvedčiť stranu, ktorá ju nominovala do funkcie, aby už konečne niečo spravili pre zlepšenie stavu zdravotníctva. V decembri už radšej podala demisiu.

Učitelia sa mali preukázať odpisom z registra trestov. Mohli by to urobiť aj elektronicky, ale na informatizáciu sa minula len miliarda a to nestačí, aby programy fungovali.

Podľa kapitána Danka priniesla nova prezidentka do paláca to, čo nemala. Politiku.

Kočner a všetci, čo majú Threemu

Kočner viedol bujarú komunikáciu s Alenou Zsuzsovou, ktorá robila sprostredkovateľku pri objednávke vraždy Jána a Martiny. Okrem toho viedol podobnú komunikáciu aj Monikou Jankovskou, súkromne prezývanou opička. A s pár ďalšími sudcami, prokurátormi, zločincami, politikmi a tak podobne.

Potom toho Kočnera obvinili z objednávky vraždy Jána a Martiny.

Bola zverejnená nahrávka Mariána Kočnera, ktorý krčmovým spôsobom vysvetľoval vtedajšiemu generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi, že nemusí vydierať Haščáka z Penty nahrávkou Gorily, lebo peniaze z podobných akcií má odložené u neho a stačí si o ne požiadať.

Súd uznal Threemu ako dôkaz.

Bolo zverejnené nové video Dobroslava T. Novým kolegom na videu bol Ján Počiatek a bavili sa o takých chlapských témach ako emisie, dobrý biznis, holenie Roberta F. a podobne.

Pred Vianocami prijal súd obžalobu na Kočnera a hlavné pojednávanie vo veci vraždy Jána a Martiny vytýčil na január 2020.

SNS a ich svätý boj

Boli MS v hokeji, čo bol priestor pre falošnú národnú stranu, v skratke SNS, aby si vymyslela problém s logom a ešte aj s hymnou. Zo začiatku to bolo všetkým jedno, ale keďže na Slovensku je každý druhý hokejový odborník (odbornosť sa mení podľa aktuálnej sezóny)tak postupným omieľaním sa z toho stala téma, kvôli ktorej sa na internete viedli neľútostné hádky. SNS bola spokojná, lebo presne o tom im išlo.

Americká vláda chcela na Slovensku investovať do modernizácie letísk. Slovensko s tým najprv súhlasilo, ale keď kapitán Danko a jeho partia zistili, že sa okolo toho dá urobiť hurhaj, tak povedali, že vlastne tie letiská vôbec modernizovať nepotrebujeme.

Kapitán a jeho SNS nepovolili pristáť americkým vrtuľníkom. Lebo to zase bola podobná téma ako hokejové logo a dalo sa to zneužiť na vyvolanie internetových bojov a hádky v spoločnosti.

SNS funguje na jednoduchom princípe. Nájdu si tému, ktorá ľudí vlastne netrápi a nemusí ich trápiť (hokejové logo), potom to omieľajú až dovtedy, kým to nejakých ľudí nezačne trápiť a počkajú si, kým z toho vzniknú neľútostné internetové hádky. No a robia to pre to, aby ľudí netrápili témy, ktoré ich trápiť majú, ale v SNS ich nemajú záujem riešiť. A konieckoncov, pri ich odbornosti, ani nechceme, aby vôbec niečo riešili.

Keďže v lete ani na jeseň sa MS v hokeji nekonajú, a ani rekonštrukcia letisk z amerických zdrojov nie je večnou témou, SNS si musela nájsť inú “odbornú” tému. Ideálne takú, ktorá by sa dala použiť aj v čase, keď nad naším územím práve neletí americký vrtuľník. A tak sa vybrala na exkurziu do ženského tela, konkrétne do maternice.

Antisystém ruka v ruke s vládnucou mocou

Antisystém by mal byť z definície niečo, čo je proti terajšiemu systému. Ale keďže na Slovensku mnoho vecí neplatí a nedáva logiku, tak ani ten náš antisystém sa nebráni bratríčkovaniu so systémom.

O strane ĽSNS rozhodoval súd. Marketingovú stranu prišli v ten deň priamo do ulíc Bratislavy podporiť skalní. To prebiehalo tak, že hulákali do okien susednej budovy a ešte ich popritom rušili električky. Tie tam premávali najskôr kvôli tomu, že Soroš, alebo podľa rozpisu dopravného podniku mesta Bratislava. Jedno z toho je isté.

Súd mal aj kotlebovský poslanec Mizík. Ten mal byť autorom nenávistného status na sociálnej sieti. Ale keďže súd presvedčil, že nevie dostatočne pracovať na počítači, tak ako autor článku nakoniec nebol označený.

Náhodné udalosti

Richard Raši bol na oslavách v Normandii. Chápete.

R.F. sa vraj liečil v Izraeli. Či tam bol, či nie jednoznačne nevieme. Vieme však, že nejaký čas ho nebolo vidieť ani počuť. A vraj si v tom čase odbehol na výstavu do Mostaru.

Miroslav Číž, toho času už zvolený europoslanec, mal problémy v slovenskom parlamente. Konkrétne v jedálni. Okolo druhej hodiny stredoeurópskeho času sa mu totiž už neušlo jeho obľúbené pečené kuracie stehno.

Monika Jankovská nechcela odstúpiť z funkcie a keď už odstúpila, tak jej Robert F. poďakoval za dobre odvedenú prácu.

Igor Matovič založil platfomu Odvážne. Hoci už koncom roka boli zverejnené kandidátne listiny jednotlivých strán, do času písania tohto článku nie je jasné, ktorí sú to. Tí Odvážni.

Richard Sulík si rozmontoval stranu. A varil rôzne jedlá.

Václav Mika kandidoval za stranu SAS. Tri dni.

Maznák nechcel počas Dušičiek traumatizovať spoločnosť a preto zo svojho postu pred sviatkami neodstúpil.

Predseda Smeru, zase naopak, mal potrebu v období adventu traumatizovať spoločnosť predvolebným videom s predsedom a deťmi v škôlke.

Andrej Danko a Igor Matovič mali v parlamente dosť vážnu výmenu názorov.

V jeden sobotný večer spadla jedna z našich letuschopných stíhačiek. Pilot sa našťastie katapultoval a prežil, lety stíhačiek boli pozastavené a slovenský vzdušný priestor bol tak bezpečnejší.

Vladimír Mečiar sa na dôchodku nudil. Čo ho viedlo k myšlienke kandidovať do parlamentných volieb. Pred podaním kandidátok sa v novej strane pohádali a rozišli sa. Každý do svojej krčmy.

Proti Jaroslavovi Naďovi bolo vznesené obvinenie, ktoré bolo už od začiatku blbosť, čo bola príležitosť, aby bábkový premiér zvolával Bezpečnostnú radu. O týždeň bolo obvinenie stiahnuté.

Smer, SNS a kotlebovci spoločne cez parlament narýchlo pretlačili zákon o 50-dňovom moratóriu. Ľahko to išlo kvôli tomu, lebo to bolo v spoločnom záujme uchovania si beztrestnosti ľudí naprieč stranami a aj preto, že to bol škodlivý zákon a na také sa podpora získava ľahšie, ako na niečo prospešné. Snahu negatívne ovplyvniť nasledujúce parlamentné voľby v zákone zbadal aj Ústavný súd a klepol nepeknej partičke z parlamentu po prstoch.

Naka spustila v predvianočnom období svoj vlastný adventný kalendár a postupne obvinila osoby R.D., M.D., R.F., A.K., D.T. a ak autor na niekoho zabudol, hlboko sa ospravedlňuje.

Citát

"Ľuboš Blaha je ako automat, do ktorého keď hodíš euro, zmení názor," Igor Matovič.

Vianočné prianie

Milí moji čitatelia, cíťte sa počas Vianoc dobre a užívajte si spoločné chvíle s chským vám bude najlepšie. V časoch, keď ľudia otupjevjajú a vzďalujú sa od seba, netrávte príliš veľa toho svojho času na internete, aby ste ho počas sviatkov nevykúpili. Radšej hýčkajte a opatrujte seba aj blízkych. Nefeťte pleseň, namiesto toho si radšej pripite chutným mokom. A ak popijete príliš veľa a budete ťažko vládať, a zároveň mať problém aj vizuálne, neklesajte na duchu. Opäť si bude dobre a budete si hladkať brušká. Aj počas sviatkov i po nich majte v úcte ženy, aj keď sa ne ťažko reaguje. A tie Vianoce si proste so svojimi najdrahšími užite a buďte vždy Andrejom samým sebou.

Štastné a veselé Vianoce vám prajem. V tomto priestore sa zase stretneme v novom roku 2020.